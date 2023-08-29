Відомості про закупівлю містяться у системі Prozorro. Так, дитсадок готовий був заплатити за термометр 384 100 002 гривні, передає 24 Канал.

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Термометр за завищеною ціною у мільйони разів

Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №63 28 серпня опублікував тендер на закупівлю одного кухонного термометра. Справжня вартість термометра – 120 гривень, проте ясла-садок готові були виділити понад 384 мільйони гривень.



Реальна ціна на кухонний термометр / Скриншот з сайту Prozorro



Сума, яку готовий був заплатити дитсадок / Скриншот з сайту Prozorro



Оголошення про тендер / Скриншот з сайту Prozorro

Вимог до закупівлі також було небагато. Кухонний термометр мав відповідати наступним вимогам:

мати довжину 19,5 сантиметрів;

поставити товар мали до 31 грудня 2023 року.

Цікаво, що участь у тендері взяла лише одна фізично особа-підприємець Андрій Чорноіван. Вочевидь, його не збентежила така ціна за один кухонний термометр.

Щоправда, пізніше договір на закупівлю розірвали. У дитячому садку заявили, що була допущена механічна помилка, а термометр необхідно закупити за реальною ціною у розмірі 120 гривень.



Заява про "механічну помилку" / Скриншот з сайту Prozorro

Мерія Кременчука закупила ігрових ноутбуків на 1,5 мільйона гривень

Кременчуцька міська рада опинилася у центрі скандалу через закупівлі ігрових ноутбуків. На сайті Prozorro можна знайти відомості, що мерія закупила 15 пристроїв Dream Machines RG3060-15 (RG3060-15UA38), які разом оцінили у 1 486 080 гривень з ПДВ. Один ноутбук оцінили у 99 тисяч гривень, хоча реальна ціна – 63 тисячі гривень. Пізніше у документ все ж внесли правки й вказали вартість у розмірі 69 000, що однаково більше, ніж роздрібна ціна на ринку.

Ба більше, за завищеними цінами Кременчуцька міська рада купувала й зарядні пристрої EcoFlow. Вартість товару знову завищили майже на 10 тисяч гривень на одній штуці.

У мерії ж спростували звинувачення. Міський голова Кременчука Віталій Малецький заявив, що ноутбуки купували для військових. Також мер додав документи, у яких вказано, що вартість ноутбуків була виправлена. Щоправда, ціна однаково була завищена на кілька тисяч.