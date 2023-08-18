У рамках процедури закупівлі "Обладнання для закладів громадського харчування" Дніпровська РДА у місті Києві закупила овочерізки з набором насадок. Вони призначалися для обробки продуктів в укриттях громадських їдалень.
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"Витік" коштів з держбюджету
За укладання договорів про закупівлю, укладених без використання ProZorro, відповідала начальниця відділу Управління освіти Дніпровської РДА.
Як виявилося, вона закупила овочерізки для громадських їдалень за завищеною ціною. У такий спосіб з держбюджету незаконно "витягнули" понад 300 тисяч гривень.
Наразі жінці інкримінують розтрату чужого майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненою в умовах воєнного стану. Тепер посадовиці загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
"Овочево-барабанний" скандал у Дніпровській РДА: що відомо
- Ще на початку літа стало відомо, що Управління освіти Дніпровської районної держаадміністрації закупило купу "корисного" інвентарю – барабани, сковорідки, кухонні комбайни, овочерізки – на 3, 5 мільйонів гривень. Тимчасова комісія розпочала вивчати скандальні закупки. Кияни висловлювали обурення у соцмережах.
- Згодом Кличко пояснював, що барабани купляли для дитсадків, а не для укриттів.
- Потім стало відомо, що договір на купівлю барабанів розірвали.
- Також та сама Дніпровська РДА не обмежилася барабанами, а й закупила дитячий конструктор на суму понад 900 тисяч гривень, чим викликала черговий скандал.