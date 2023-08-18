В рамках процедуры закупки "Оборудование для общепита" Днепровская РГА в городе Киеве закупила овощерезки с набором насадок. Они предназначались для обработки продуктов в укрытиях общественных столовых.

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"Утечка" средств из госбюджета

За заключение договоров о закупках, заключенных без использования ProZorro, отвечала начальница отдела Управления образования Днепровской РГА.

Как оказалось, она закупила овощерезки для общественных столовых по завышенной цене. Таким образом из госбюджета незаконно "вытащили" более 300 тысяч гривен.

На сегодня женщине инкриминируют растрату чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением, совершенном в условиях военного положения. Теперь чиновнице грозит от пяти до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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