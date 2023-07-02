Данные о тендере размещении на портале ProZorro. Заявки на закупку подали 24 апреля 2023 года, а уже 16 мая – заключили договор с поставщиком, сообщает 24 Канал.

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Закупили более 500 наборов конструкторов

Управление образования Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации в апреле оставило заявку на закупку конструкторов. Согласно заказу Днепровской РГА, для укрытий столицы "необходимы":

настенные конструкторы для игры и обучения – 113 наборов;

развивающие математические конструкторы – 390 наборов;



Тендер на закупку конструкторов для укрытий / скриншот сайта

Следует отметить, что цены на эти конструкторы немалые. Если развивающие математические конструкторы имеют адекватную цену в размере 690 гривен за комплект, то настенные – 5590 гривен за комплект. В целом ожидаемая стоимость тендера – 952 864 гривен. Однако предложение победителя было несколько ниже – 900 770 гривен.

Конструкторы в укрытиях должны оказаться уже к 31 мая 2023 года.

К слову, в прошлом году Днепровская РГА уже отличалась скандальными закупками. В сентябре 2022 года то же Управление образования Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации закупило бумажных полотенец и туалетной бумаги на почти 3 миллиона гривен. Заказчиком также была Ольга Дроздова. Соответствующая информация о тендере есть на портале ProZorro.

В укрытие закупили двери и лавки с наценкой 400 процентов

Депутат Киевсовета Леонид Емец заявил, что в Соломенском районе столицы закупили мебель с наценкой 400 процентов. По совам чиновника, он решил внезапно проверить состояние одного из укрытий столицы.

В ходе проверки выяснилось, что дверь в туалет в укрытии стоила более 23 тысяч гривен. Также были закуплены деревянные лавки в количестве 1600 штук. Их стоимость тоже оказалась повышенной.

Чтобы не быть голословными, мы нашли производителя и поставили ему задачу о цене на аналогичную по тендерным требованиям параметрам. Если коротко, разница в цене где-то 900 тысяч гривен сверху. Наценка 62.5%,

– говорит Емец о закупке рядов для укрытий.

Кроме того, депутат также обратился к производителю дверей, который оценил стоимость установленных конструкций в Киеве. По его подсчетам, 5 комплектов дверей стоили бы 25 800 гривен. В то же время районная администрация потратила 23 тысяч только на одну конструкцию. Емец подчеркнул, что это почти 400% "навара".

Закупленная с наценкой мебель для укрытий / фото Леонид Емец