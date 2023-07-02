Дані про тендер розміщенні на порталі ProZorro. Заявки на закупівлю подали 24 квітня 2023 року, а вже 16 травня – уклали договір з постачальником, повідомляє 24 Канал.

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Закупили понад 500 наборів конструкторів

Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації у квітні залишило заявку щодо закупівлі конструкторів. Згідно із замовленням Дніпровської РДА, для укриттів столиці "необхідні":

настінні конструктори для гри та навчання – 113 наборів;

розвивальні математичні конструктори – 390 наборів;



Тендер на закупівлю конструкторів для укриттів / скриншот сайту

Варто зазначити, що ціни на ці конструктори чималі. Якщо розвивальні математичні конструктори мають адекватну ціну у розмірі 690 гривень за комплект, то настінні – 5 590 гривень за комплект. Загалом, очікувана вартість тендеру – 952 864 гривень. Проте пропозиція переможця була дещо нижчою – 900 770 гривень.

Конструктори в укриттях повинні були опинитися вже до 31 травня 2023 року.

До слова, минулого року Дніпровська РДА вже відзначалася скандальними закупівлями. У вересні 2022 року те ж саме Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації закупило паперових рушників та туалетного паперу на майже 3 мільйони гривень. Замовником також була Ольга Дроздова. Відповідна інформація про тендер є на порталі ProZorro.

В укриття закупили двері та лавки з націнкою 400 відсотків

Депутат Київради Леонід Ємець заявив, що у Солом'янському районі столиці закупили меблі з націнкою 400 відсотків. За совами чиновника, він вирішив раптово перевірити стан одного з укриттів столиці.

Під час перевірки з'ясувалося, що двері до туалету в укритті коштували понад 23 тисячі гривень. Також були закуплені дерев'яні лавки у кількості 1 600 штук. Їх ціна теж виявилася завищеною.

Щоб не бути голослівними ми знайшли виробника і поставили йому завдання про ціну на аналогічну за тендерними вимогами параметрами. Якщо коротко, — різниця в ціні десь 900 тисяч гривень зверху. Націнка 62.5%,

– говорить Ємець про закупівлю лав для укриттів.

Окрім того, депутат також звернувся до виробника дверей. який оцінив вартість встановлених конструкцій у Києві. За його підрахунками, 5 комплектів дверей коштували б 25 800 гривень. Водночас районна адміністрація витратила 23 тисячі лише на одну конструкцію. Ємець наголосив, що це майже 400% "навару".

Закуплені з націнкою меблі для укриттів / фото Леонід Ємець