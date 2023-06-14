Про дивні закупівлі стало відомо після того, як депутати Київради створили тимчасову контрольну комісію з перевірки використання бюджетних коштів для облаштування укриттів і перевірки делегованих повноважень РДА у Києві.

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Довідка. Тимчасову контрольну комісію очолив Леонід Ємець – голова комісії Київради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції.

Що відомо про дивні закупівлі в київські укриття

Спершу голова комісії Леонід Ємець повідомив, що в укриття Дніпровського району Києва накупили електричних овочерізок за 130 тисяч гривень, а також модні електричні сковорідки, які коштують 720 тисяч гривень за штуку. Ці кухонні атрибути були закуплені чиновниками для використання в укритті навчального закладу Дніпровського району й зазначені в системі Prozorro.

Коли ми знайшли тендер на закупівлю в укриття електричних овочерізок за 130 тисяч гривень штука, я думав більше мене нічого не здивує. Але супер електрична сковорідка з тачскріном і ціною 720 тисяч гривень за штуку, це навіть для мішленівського ресторану перебор, не те що для укриття Дніпровського району. І це чудо кулінарних технологій їсть 21 кіловат на годину. Тобто ще тисяч 400 гривень в рік,

– написав він.

Проте далі – більше. Районна державна адміністрація Дніпровського району Києва замовила для укриття 300 шкіряних барабанів за 890 000 гривень. У системі Prozorro закупка зазначена як "Музичні інструменти для психологічного розвантаження дітей під час повітряних тривог".

Якщо ви думаєте, що сковорідка за 720 тисяч це межа, то як вам 300 шкіряних барабанів в укриття!? За 890 000 гривень. І знову РДА Дніпровського району. Ще раз. В укриття. Барабани. 300. На майже 1 мільйон гривень,

– написав він.

Всі закупки зроблені за кошти столичного бюджету. Кияни, м'яко кажучи, здивовані. Містяни вже жартома пропонують докупити до комплекту м'які меблі, кальяни та більярдні столи.

Закупівлі Дніпровської РДА:

Реакція українців

Кияни обурені такими закупівлями, проте разом з тим ще навіть жартують: