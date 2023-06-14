О странных закупках стало известно после того, как депутаты Киевсовета создали временную контрольную комиссию по проверке использования бюджетных средств для обустройства укрытий и проверки делегированных полномочий РГА в Киеве.

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Справка. Временную контрольную комиссию возглавил Леонид Емец – глава комиссии Киевсовета по вопросам регламента, депутатской этики и предотвращения коррупции.

Что известно о странных закупках в киевские укрытия

Сначала глава комиссии Леонид Емец сообщил, что в укрытие Днепровского района Киева накупили электрические овощерезки за 130 тысяч гривен, а также модные электрические сковородки, которые стоят 720 тысяч гривен за штуку. Эти кухонные атрибуты были закуплены чиновниками для использования в укрытии учебного заведения Днепровского района и указаны в системе Prozorro.

Когда мы нашли тендер на закупку в укрытие электрических овощерезок за 130 тысяч гривен штука, я думал больше меня ничего не удивит. Но супер электрическая сковорода с тачскрином и ценой 720 тысяч гривен за штуку, это даже для мишленовского ресторана перебор, не только для укрытия Днепровского района. И это чудо кулинарных технологий ест 21 киловатт в час. То есть еще тысяч 400 гривен в год,

– написал он.

Однако дальше – больше. Районная государственная администрация Днепровского района Киева заказала для укрытия 300 кожаных барабанов за 890 000 гривен. В системе Prozorro закупка указана как "Музыкальные инструменты для психологической разгрузки детей во время воздушных тревог".

Если вы думаете, что сковорода за 720 тысяч это предел, то как вам 300 кожаных барабанов в укрытие! За 890 тысяч гривен. И снова РГА Днепровского района. Еще раз. В укрытие. Барабаны. 300. На почти 1 миллион гривен,

– написал он.

Все закупки сделаны на средства столичного бюджета. Киевляне, мягко говоря, удивлены. Горожане уже в шутку предлагают докупить к комплекту мягкую мебель, кальяны и бильярдные столы.

Закупки Днепровской РГА:

Реакция украинцев

Киевляне возмущены такими закупками, однако вместе с тем еще даже шутят: