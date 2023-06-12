Также суд взыскал в бюджет 9,88 миллиона гривен залога. Напомним, что недавно ВАКС объявил Трубицына в международный розыск.
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ВАКС изменил меру пресечения Трубицыну
Как стало известно, 12 июня коллегия судей поддержала позицию прокурора САП и взыскала в доход государства 9,886 миллиона гривен залога из депутата Киевского горсовета. Его обвиняют в получении 1,39 миллиона гривен неправомерной выгоды.
Суд согласился с доводами прокурора о нарушении условий меры пресечения обвиняемым и удовлетворил ходатайство в полном объеме. Кроме того, коллегия судей ВАКС изменила меру пресечения указанному лицу на содержание под стражей,
– рассказали в САП.
После задержания Трубицына будет решен вопрос о применении этой меры пресечения.
Кроме того, в судебном заседании суд удовлетворил еще одно ходатайство прокурора САП и принял решение осуществлять специальное судебное производство по Трубицыну.
Что этому предшествовало
- 11 октября 2022 года НАБУ и САП направили в суд дело по обвинению Трубицына и еще 5 человек в получении 1,39 миллиона гривен неправомерной выгоды при содействии организации розничной торговли в столице.
- Обвинительный акт в отношении депутата и сообщников рассматривается в Высшем антикоррупционном суде.
- 5 июня 2023 года ВАКС удовлетворил ходатайство САП об объявлении Трубицына в международный розыск.