В эфире "Громадского радио" мэр Киева объяснил, что барабаны покупали районные администрации для детских садов. Также чиновник прокомментировал, как они попали к укрытиям, пишет 24 Канал.
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Зачем барабаны покупали в укрытие
Мэр сказал, что каким образом барабаны "притянули к укрытиям", он не может представить.
Деньги районные администрации решили потратить на закупку игрушек в детские сады. Город выделяет средства в поддержку дошкольных учебных заведений. Деньги районные администрации используют для покупки этих барабанов и сейчас это привлекли еще до укрытий,
– заявил Кличко.
Стоит отметить, что скандал разразился после того, как глава временной контрольной комиссии по проверке использования бюджетных средств для обустройства укрытий и проверки делегированных полномочий РГА в Киеве сообщил, что, согласно данным системы Prozorro, для укрытий закупили:
- электрические овощерезки за 130 тысяч гривен;
- модные электрические сковородки, которые стоят 720 тысяч гривен за штуку;
- 300 кожаных барабанов за 890 000 гривен. Они в системе Prozorro написаны как "музыкальные инструменты для психологической разгрузки детей во время воздушных тревог".
Людей в сети возмутили подобные закупки. Они шутят, что хотят картофеля пожарить на таких сковородках и подвергают сомнению целесообразность барабанов как "психологической разгрузки": "Вы все смеетесь, а барабаны они чрезвычайно расслабляют, это еще тот антистресс, эти звуки какофонии очень отвлекают от взрывов".