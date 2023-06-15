Горбачев получил немало обращений по поводу правомерности привлечения педагогов к дежурству в укрытиях, в частности ночью. Так что разъяснил, когда и при каких условиях учителя могут заниматься такой деятельностью.

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Должны ли учителя дежурить в школьных укрытиях

При действии режима военного положения некоторые права граждан могут ограничить. Но важно, чтобы вовлечение в дежурства педагогов происходило с соблюдением действующего законодательства, уточнил образовательный омбудсмен. И добавил, что обеспечивать готовность укрытий обязаны учредители учебных заведений.

В дежурство в укрытиях могут привлекать работников на добровольной основе с их согласия.

Могут привлечь к гражданской защите:

мужчин от 18 до 60 лет;

женщин в возрасте от 18 до 55 лет.

Привлекать нельзя:

беременных;

женщин с детьми до 8-летнего возраста;

людей с инвалидностью I и II группы;

лиц, входящих в состав профессиональных аварийно-спасательных служб.

По словам омбудсмена, во время военного положения работодатель может перевести работника на другую работу, не оговоренную трудовым договором, без его согласия. Однако работника не могут перевести работу на территорию, где продолжаются активные боевые действия.

Педагогов не могут принудительно привлечь к дежурству в укрытии. Их могут перевести собственно на такую работу. Оплата труда должна быть не ниже средней, чем на предыдущей должности,

– подчеркивает Горбачев.

Сверхурочные работы в Украине запрещены

Сверхурочные работы, согласно законодательству, в Украине запрещены.

Работодатель может привлекать работников к сверхурочной работе только в исключительных ситуациях:

если необходимо провести работы, необходимые для обороны страны (в случае стихийного бедствия, определенной производственной аварии и т.д.);

при проведении работ по водоснабжению, газоснабжению, отоплению, освещению, канализации, транспорту, связи (в случае возникновения неожиданных обстоятельств);

при необходимости закончить начатую работу вследствие непредвиденных обстоятельств;

если нужно разгрузить транспорт в пунктах отправления и назначения.

Сверхурочные работы можно проводить только с разрешения профсоюзного представителя предприятия. Требовать выполнения работы, не оговоренной трудовым договором, в Украине запрещено.

Так что если работодатель хочет расширить круг обязанностей работника, он должен либо получить его согласие, либо использовать порядок, установленный законодательством.