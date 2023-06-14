Как рассказал народный депутат Роман Грищук, Киевский Департамент образования и науки решил дать учителям "дополнительную работу". Правда, никакой связи с образованием у нее нет.

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Зачем учителей заставляют дежурить в укрытиях ночью

По словам нардепа, педагогов заставляют по ночам сидеть в укрытиях. Указание относится и к директорам учебных заведений.

После трагедии во время очередного ракетного обстрела россиянами все укрытия должны быть открыты и ночью. Впрочем, следить за порядком там учителя не должны.

Укрытия в школах не во время образовательного процесса должны быть доступны всем. Но! Заставлять дежурить в школах учителей – это прямой рабский труд,

– заявил Грищук.

За "дополнительные часы" в укрытии учителя не получают никакой оплаты. Их просто принуждают к этому, пользуясь служебным положением. По мнению депутата, для обеспечения порядка в укрытиях нужно привлекать территориальную оборону или муниципальный караул, но никак не педагогов.