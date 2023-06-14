Як розповів народний депутат Роман Грищук, Київський Департамент освіти і науки вирішив дати вчителям "додаткову роботу". Щоправда, ніякого зв'язку з освітою вона не має.

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Навіщо вчителів змушують чергувати в укриттях уночі

За словами нардепа, педагогів змушують ночами сидіти в укриттях. Вказівка стосується і директорів навчальних закладів.

Після трагедії під час чергового ракетного обстрілу росіянами усі укриття повинні бути відкриті й уночі. Втім, слідкувати за порядком там вчителі не повинні.

Укриття в школах не під час освітнього процесу мають бути доступними для всіх. Але! Змушувати чергувати в школах вчителів – це пряма рабська праця,

– заявив Грищук.

За "додаткові години" в укритті вчителі не отримують ніякої оплати. Їх просто змушують до цього, користуючись службовим становищем. На думку депутата, для забезпечення порядку в укриттях потрібно залучати територіальну оборону або муніципальну варту, але аж ніяк не педагогів.