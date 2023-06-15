Горбачов отримав чимало звернень щодо правомірності залучення педагогів до чергування в укриттях, зокрема вночі. Тож роз'яснив, коли і за яких умов учителі можуть займатися такою діяльністю.

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Чи повинні вчителі чергувати у шкільних укриттях

Під час дії режиму воєнного стану певні права громадян можуть обмежити. Але важливо, щоб залучення до чергувань педагогів відбувалося з дотриманням чинного законодавства, уточнив освітній омбудсмен. І додав, що забезпечувати готовність укриттів зобов'язані засновники закладів освіти.

До чергування в укриттях можуть залучати працівників на добровільній основі за їхньою згодою.

Можуть залучити до цивільного захисту:

чоловіків від 18 до 60 років;

жінок віком від 18 до 55 років.

Залучати не можна:

вагітних;

жінок з дітьми до 8-річного віку;

людей з інвалідністю I та II групи;

осіб, які входять до складу професійних аварійно-рятувальних служб.

За словами омбудсмена, під час воєнного стану роботодавець може перевести працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди. Однак працівника не можуть перевести працювати на територію, де тривають активні бойові дії.

Педагогів не можуть примусово залучити до чергування в укритті. Їх можуть перевести, власне, на таку роботу. Оплата праці повинна бути не нижче середньої, ніж була на попередній посаді,

– наголошує Горбачов.

Понаднормові роботи в Україні заборонені

Понаднормові роботи, згідно з законодавством, в Україні заборонені.

Працедавець може залучати працівників до понаднормових робіт лише у виняткових ситуаціях:

якщо потрібно провести роботи, необхідні для оборони країни (у випадку стихійного лиха, певної виробничої аварії і т.д.);

при проведенні робіт з водопостачання, газопостачання, опалення, освітлення, каналізації, транспорту, зв'язку (у випадку виникнення несподіваних обставин);

у разі необхідності закінчити розпочату роботу внаслідок непередбачених обставин;

якщо потрібно розвантажити транспорт у пунктах його відправлення і призначення.

Понаднормові роботи можна провадити лише з дозволу профспілкового представника підприємства. Вимагати виконання роботи, яка не обумовлена трудовим договором, в Україні заборонено.

Тож якщо роботодавець хоче розширити коло обов'язків працівника, він має або отримати його згоду, або використовувати порядок, установлений законодавством.