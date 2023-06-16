У ефірі "Громадського радіо" мер Києва пояснив, що барабани купували районні адміністрації для дитячих садочків. Також посадовець прокоментував, як вони потрапили до укриттів, пише 24 Канал.

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Навіщо барабани купували в укриття

Міський голова сказав, що яким чином барабани "притягнули до укриттів", він не може уявити.

Гроші районні адміністрації вирішили витратити на закупівлю іграшок у дитячі садки. Місто виділяє кошти на підтримку дошкільних закладів освіти. Гроші районні адміністрації використовують для покупки цих барабанів і зараз це притягнули ще до укриттів,

– заявив Кличко.

Варто зазначити, що скандал спалахнув після того, як голова тимчасової контрольної комісії з перевірки використання бюджетних коштів для облаштування укриттів і перевірки делегованих повноважень РДА у Києві повідомив, що, згідно з даними системи Prozorro, для укриттів закупили:

електричні овочерізки за 130 тисяч гривень;

модні електричні сковорідки, які коштують 720 тисяч гривень за штуку;

300 шкіряних барабанів за 890 000 гривень. Вони у системі Prozorro написані як "музичні інструменти для психологічного розвантаження дітей під час повітряних тривог".

Людей в мережі обурили такі закупівлі. Вони жартують, що хочуть картоплі посмажити на таких сковорідках та піддають сумніву доцільність барабанів як "психологічного розвантаження": "Ви всі глузуєте, а барабани вони ж надзвичайно розслаблюють, це ще той антистрес, ці звуки какофонії дуже відволікають від вибухів".

Зверніть увагу! Після загибелі під зачиненим укриттям трьох людей в Деснянському районі влада почала перевірку укриттів у Києві. Віталій Кличко розповів 14 червня, що комісія 10 днів ходила по сховищах та перевірила 4 655 укриттів та сховищ. З них 65% (3 041 укриття) – придатні для використання, ще 21% – можуть бути придатні після облаштування, 14% – не відповідають технічним умовам приміщень.