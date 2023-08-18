Адвокат жены нацгвардейца Бондаренко вернул деньги защитнику Тандыра: смотрите видео
Тандыру продлили держание под стражей
- 18 августа Алексею Тандыру продлили меру пресечения – держание под стражей до 9 сентября.
- Как известно, в полночь 26 мая Алексей Тандыр в Киеве насмерть сбил нацгвардейца Вадима Бондаренко на блокпосте, после чего его взяли под стражу.
- 3 августа ГБР завершило расследование дела. Следствие заявило, что собрало достаточно доказательств того, что Тандыр на момент ДТП был пьян, несмотря на то, что он не сдал биологические образцы в срок. Теперь ему грозит 10 лет заключения.