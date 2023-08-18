Жена сбитого на блокпосту нацгвардейца Анна Бондаренко нашла на своем счету анонимные переводы от семьи судьи Алексея Тандыра. Жена Вадима Бондаренко отказалась от средств Тандыра, который сбил насмерть ее мужа.