Он пробудет за решеткой до 9 сентября. Тандыр, по данным следствия, совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения.
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По ходатайству Киевской городской прокуратуры Печерский районный суд города Киева продлил срок действия меры пресечения судье, подозреваемому в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения
– говорится в сообщении.
Полное расследование о Тандыре: видео
Дело Тандыра об избиении нацгвардейца на блокпосту
- В ночь на 26 мая судья Макаровского суда Алексей Тандыр на блокпоста Киева сбил насмерть 23-летнего военнослужащего Нацгвардии Вадима Бондаренко.
- На момент совершения ДТП Тандыр был в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на попытки судьи скрыть этот факт и даже попытки подработать результаты экспертизы, следователи доказали наличие алкоголя в его крови.
- Также установлено, что Тандыр летел со скоростью не менее 100 километров в час.
- Судье грозит лишение свободы на 10 лет.