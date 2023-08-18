Він пробуде за ґратами до 9 вересня. Тандир, за даними слідства, скоїв ДТП у стані алкогольного сп'яніння.
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За клопотанням Київської міської прокуратури Печерський районний суд міста Києва продовжив термін дії запобіжного заходу судді, який підозрюється у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння
– йдеться у повідомленні.
Повне розслідування про Тандира: відео
Справа Тандира про збиття нацгвардійця на блокпосту
- У ніч на 26 травня суддя Макарівського суду Олексій Тандир на блокпосту Києва збив на смерть 23-річного військовослужбовця Нацгвардії Вадима Бондаренка.
- На момент скоєння ДТП Тандир був у стані алкогольного сп'яніння. Попри намагання судді приховати цей факт та навіть спроби підробити результати експертизи, слідчі довели наявність алкоголю у його крові.
- Також встановлено, що Тандир летів зі швидкістю щонайменше 100 кілометрів на годину.
- Судді загрожує позбавлення волі на 10 років.