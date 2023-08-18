Він пробуде за ґратами до 9 вересня. Тандир, за даними слідства, скоїв ДТП у стані алкогольного сп'яніння.

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За клопотанням Київської міської прокуратури Печерський районний суд міста Києва продовжив термін дії запобіжного заходу судді, який підозрюється у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння

– йдеться у повідомленні.

Зверніть увагу! Журналісти 24 Каналу провели розслідування про Тандира та виявили багато цікавого. Зокрема, підозрюваний неодноразово "закривав справи" за керування автомобільним засобом, перебуваючи у стані алкогольного чи іншого виду сп'яніння.

Повне розслідування про Тандира: відео

Справа Тандира про збиття нацгвардійця на блокпосту