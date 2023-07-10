Про це в коментарі 24 Каналу розповіла пресслужба ДБР. У відомстві також наголосили, що досудове розслідування щодо справи судді Тандира все ще триває.
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Одна з експертиз підтвердила "нетверезий стан" Тандира
Представники Державного бюро розслідувань наголосили, що за результатами однієї з експертиз, стало відомо, що Тандир дійсно перебував за кермом у нетверезому стані на момент скоєння ДТП. Попри це, слідство також очікує результатів й інших судово-психологічних експертиз.
Розслідування триває. Деталі згодом. Дочекаємося офіційного повідомлення,
– наголосили у пресслужбі ДБР.
Крім цього, правоохоронці підкреслили, що зараз вони очікують експертизу на вміст алкоголю в крові Олексія Тандира. Саме вона остаточно покаже, який стан мав суддя під час керування автомобілем та скоєння аварії зі смертельними наслідками.
Раніше Тандир заперечував, що перебував п'яним за кермом
- На засіданні Вищої ради правосуддя 28 травня Олексій Тандир запевняв, що буцімто не перебував у стані алкогольного сп'яніння. Ба більше, він стверджував, що нібито "їхав з невеликою швидкістю" до блокпоста.
- До цього, Тандир відмовився здавати аналізи на вміст алкоголю у крові. Його у них намагалися взяти одразу після скоєння ДТП.
- Крім того, речниця ДБР Тетяна Сап'ян зауважила, що правоохоронці роблять усе, щоб зібрати всі необхідні докази для судового процесу. Вона пообіцяла, що суддя буде невідворотно покараний.
- Також стало відомо, що Вища рада правосуддя відсторонила Тандира від займаної посади. До цього він очолював Макарівський районний суд у Київській області.