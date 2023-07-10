Про це в коментарі 24 Каналу розповіла пресслужба ДБР. У відомстві також наголосили, що досудове розслідування щодо справи судді Тандира все ще триває.

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Одна з експертиз підтвердила "нетверезий стан" Тандира

Представники Державного бюро розслідувань наголосили, що за результатами однієї з експертиз, стало відомо, що Тандир дійсно перебував за кермом у нетверезому стані на момент скоєння ДТП. Попри це, слідство також очікує результатів й інших судово-психологічних експертиз.

Розслідування триває. Деталі згодом. Дочекаємося офіційного повідомлення,

– наголосили у пресслужбі ДБР.

24 Канал очікує на інші результати та офіційне повідомлення від ДБР щодо справи судді Тандира.

Крім цього, правоохоронці підкреслили, що зараз вони очікують експертизу на вміст алкоголю в крові Олексія Тандира. Саме вона остаточно покаже, який стан мав суддя під час керування автомобілем та скоєння аварії зі смертельними наслідками.

Цікаво! Незабаром на сайті 24 Каналу вийде розслідування про роботу судді Тандира. Зокрема, у цьому матеріалі покажуть, як саме підозрюваний "закривав справи" за керування автомобільним засобом, перебуваючи у стані алкогольного чи іншого виду сп'яніння.

Раніше Тандир заперечував, що перебував п'яним за кермом