У залі суду були присутні дружина нацгвардійця, а також його брат та батько. У коментарі журналістам телемарафону вдова зізналася, що їй дуже важко, передає 24 Канал.

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Дружина загиблого нацгвардійця Анна Бондаренко ледь стримує сльози, коли розповідає про свого коханого. Вони познайомилися 3 роки тому у селі Майданецьке, що на Київщині, і вже за кілька місяців одружилися. Пара мала трьох дітей – двох від попереднього шлюбу Анни та одну спільну донечку.

Анну шокує, коли суддя Олексій Тандир каже, що він не винуватець ДТП, а лише причетний до смерті нацгвардійця.

Як може у країні, в якій йде війна, суддя може собі дозволити напитися і ганяти в комендантську годину по Києву,

– обурилася вдова.

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Анна сказала, що прагне, аби суддя засудили до 10 років в'язниці.

Я думаю, що 10 років для нього – це ніщо. Він забрав ціле життя, а в нього заберуть лише 10 років,

– наголосила вдова.



Загиблий нацгвардієць із донечкою / Скриншот з відео

Додамо, що Апеляційний суд Києва 19 червня залишив у силі запобіжний захід судді Олексію Тандиру. Він буде перебувати у СІЗО до 21 липня без права внесення застави.

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