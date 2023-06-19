У залі суду були присутні дружина нацгвардійця, а також його брат та батько. У коментарі журналістам телемарафону вдова зізналася, що їй дуже важко, передає 24 Канал.
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Дружина загиблого нацгвардійця Анна Бондаренко ледь стримує сльози, коли розповідає про свого коханого. Вони познайомилися 3 роки тому у селі Майданецьке, що на Київщині, і вже за кілька місяців одружилися. Пара мала трьох дітей – двох від попереднього шлюбу Анни та одну спільну донечку.
Анну шокує, коли суддя Олексій Тандир каже, що він не винуватець ДТП, а лише причетний до смерті нацгвардійця.
Як може у країні, в якій йде війна, суддя може собі дозволити напитися і ганяти в комендантську годину по Києву,
– обурилася вдова.
Якого покарання вимагають рідні нацгвардійця
Анна сказала, що прагне, аби суддя засудили до 10 років в'язниці.
Я думаю, що 10 років для нього – це ніщо. Він забрав ціле життя, а в нього заберуть лише 10 років,
– наголосила вдова.
Загиблий нацгвардієць із донечкою / Скриншот з відео
Додамо, що Апеляційний суд Києва 19 червня залишив у силі запобіжний захід судді Олексію Тандиру. Він буде перебувати у СІЗО до 21 липня без права внесення застави.
Що відомо про смерть нацгвардійця
- 26 травня нацгвардійця Вадима Бондаренка насмерть збили на блокпості на в'їзді у Київ з Житомирської траси. Зробив це очільник Макарівського райсуду Олексій Тандир на своєму Lexus ES350 за 3 хвилини до початку комендантської години.
- Внаслідок удару Вадима відкинуло на 30 метрів, а його голова пробила лобове скло, що призвело до його миттєвої смерті. Печерський районний суд Києва вирішив утримати Тандира в СІЗО до 21 липня без можливості внесення застави.