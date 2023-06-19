Про перебіг судового засідання, а також рішення Апеляційного суду – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Апеляційний суд Києва залишив у силі запобіжний захід судді Олексію Тандиру. Він буде перебувати у СІЗО до 21 липня без права внесення застави.

Як відбувався розгляд апеляції

Судове засідання щодо зміни запобіжного заходу для судді Тандира відбудеться в Апеляційному суді. Засідання мало стартувати 19 червня о 13:50, але затрималося на годину. Тандир був присутній по відеозв'язку, а його захисники Ірина Бовнегра та Олег Юрченко – офлайн. На засіданні була також дружина загиблого нацгвардійця Анна Бондаренко, брат, батько загиблого та адвокат Денис Шевченко.

Що казали адвокати обвинуваченого та сам суддя Тандир

Правозахисники судді, який насмерть збив нацгвардійця, просять скасувати арешт. Адвокатка Тандира Ірина Бовнегра подала апеляцію і стверджує, що наразі досі немає доказів, що суддя перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Я не хотів цього, це сталося ненавмисно, це збіг обставин. Прошу зважити, що це була необережність, я теж людина. Мені, як і вам, жити із цим,

– сказав Тандир.

Він також звинуватив ЗМІ у тому, що вони нібито висвітлили зручні їм обставини та вже "призначили" йому найсуворіший вирок.



Адвокати Олексія Тандира / Фото 24 Каналу (Вероніка Гавриленко)

"Я не був у стані сп'яніння, можете спитати усіх, хто мене знає. Я принципово не сідаю за кермо напідпитку. Я діяв виключно за законом. Пляшка з алкоголем, яку знайшли в машині, немає жодного стосунку до цієї події. У мене в машині є багато речей, але те, що там була ця пляшка, це немає жодного стосунку до цієї ДТП", – наголосив обвинувачений суддя.

Про стан здоров'я

Також Тандир поскаржився, що до нього застосували найсуворіший запобіжний захід, хоча він нібито має проблеми зі здоров'ям.

Я маю стан здоров'я такий, у березні був перелом черепа, а у 2019 році я мав перелом хребта, маю 8 болтів. Прошу, щоб ви зважили на це,

– сказав суддя.

Про швидкість руху

Суддя Тандир наголосив, що рухався з такою швидкістю, з якою їхав завжди по цій дорозі. У цьому контексті мусимо нагадати, що анонімне джерело 24 Каналу, яке було свідком подій, зазначило, що водій "лексуса" рухався дуже швидко. Він навіть не намагався уповільнити швидкість, щоб уникнути фатального зіткнення з нацгвардійцем.

Навіть після ДТП водій не зміг одразу загальмувати і певний час ще тягнув тіло загиблого за машиною. Весь асфальт був у крові. Кепку нацгвардійця знайшли за 50 метрів від тіла.

Її могло здути, був вітер,

– сказав суддя.



Як відбувався розгляд апеляції / Фото 24 Каналу (Вероніка Гавриленко)

Сторона обвинувачення не погоджувалася з проханням захисників. За словами прокурора, Тандир може впливати на свідків.

Зверніть увагу! Державне бюро розслідувань досі не повідомило результати тесту судді Тандира на алкоголь. Аналізи у судді взяли примусово, коли з моменту аварії минуло 10 та 18 годин. Сечу – близько десятої ранку, коли від аварії минуло 10 годин. Кров у судді взяли за постановою суду, це було близько 18 години вечора.

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