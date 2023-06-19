О ходе судебного заседания, а также решение Апелляционного суда – читайте в материале 24 Канала.

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‚Апелляционный суд Киева оставил в силе меру пресечения судье Алексею Тандыру. Он будет находиться в СИЗО по 21 июля без права внесения залога.

Как проходило рассмотрение апелляции

Судебное заседание по изменению меры пресечения судье Тандыру состоится в Апелляционном суде. Заседание должно было стартовать 19 июня в 13:50, но задержалось на час.Тандыр присутствовал по видеосвязи, а его защитники Ирина Бовнегра и Олег Юрченко – офлайн. На заседании также была жена погибшего нацгвардейца Анна Бондаренко, брат, отец погибшего и адвокат Денис Шевченко.

Что говорят адвокаты обвиняемого и сам судья Тандыр

Правозащитники судьи, насмерть сбившего нацгвардейца, просят отменить арест. Адвокат Тандира Ирина Бовнегра подала апелляцию и утверждает, что пока нет доказательств, что судья находился в состоянии алкогольного опьянения.

Я не хотел этого, это произошло нечаянно, это стечение обстоятельств. Прошу учесть, что это была неосторожность, я тоже человек. Мне, как и вам, жить с этим,

– сказал Тандыр.

Он также обвинил СМИ в том, что они якобы осветили удобные им обстоятельства и "назначили" ему самый строгий приговор.



Адвокаты Алексея Тандыра / Фото 24 Канала (Вероника Гавриленко)

"Я не был в состоянии опьянения, можете спросить всех, кто меня знает. Я принципиально не сажусь за руль под хмельком. Я действовал исключительно по закону. Бутылка с алкоголем, которую нашли в машине, нет никакого отношения к этому событию. У меня в машине есть много вещей, но то, что там была эта бутылка, это нет никакого отношения к этому ДТП", – подчеркнул обвиняемый судья.

О состоянии здоровья

Также Тандыр пожаловался, что к нему применили строжайшую меру пресечения, хотя она якобы испытывает проблемы со здоровьем.

У меня состояние здоровья такое, в марте был перелом черепа, а в 2019 году у меня был перелом позвоночника, у меня 8 болтов. Прошу, чтобы вы учли это,

– сказал судья.

О скорости движения

Судья Тандыр отметил, что двигался с такой скоростью, с которой ехал всегда по этой дороге. В этом контексте следует напомнить, что анонимный источник 24 Канала, который был свидетелем событий, отметил, что водитель "лексуса" двигался очень быстро. Он даже не пытался замедлить скорость, чтобы избежать рокового столкновения с нацгвардейцем.

Даже после ДТП водитель не смог сразу затормозить и некоторое время тянул тело погибшего за машиной. Весь асфальт был в крови. Кепку нацгвардейца нашли в 50 метрах от тела.

Ее могло сдуть, был ветер,

– сказал судья.



Как проходило рассмотрение апелляции / Фото 24 Канала (Вероника Гавриленко)

Сторона обвинения не согласна с просьбой защитников. По словам прокурора, Тандыр может влиять на свидетелей.

Обратите внимание! Государственное бюро расследований до сих пор не сообщило результаты теста судьи Тандыра на алкоголь. Анализы у судьи взяли принудительно, когда с момента аварии прошло 10 и 18 часов. Мочу – около десяти утра, когда от аварии прошло 10 часов. Кровь у судьи взяли по решению суда, это было около 18 часов вечера.

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