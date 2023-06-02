Олексій Тандир позбавлений повноважень судді до кінця слідства. Відповідне рішення ухвалили на засідання Вищої ради правосуддя, пише 24 Канал.

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Тандира відсторонили від повноважень судді на 2 місяці

На засіданні 2 червня ВРП погодила клопотання заступника Генерального прокурора про тимчасове відсторонення голови Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира від здійснення правосуддя. Його відсторинили на два місяці.

До речі, таке рішення підтримали усі присутні на засіданні 13 членів Вищої ради правосуддя. Тандира відсторонили від виконання суддівських обов'язків до 25 липня 2023-го, тобто до часу закінчення досудового слідства.