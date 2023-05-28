У ніч проти 26 травня у столиці Олексій Тандир збив військовослужбовця Вадима Бондаренка. Згодом відбулось засідання Вищої ради правосуддя, на якому обвинувачений у ДТП суддя намагався виправдатися.
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Засідання ВРП
Варто сказати, що Вища рада правосуддя дозволила взяти Тандира під арешт на два місяці – до 21 липня – без можливості внесення застави.
Під час засідання щодо своєї справи обвинувачений запевнив, що їхав зі швидкістю у 20 кілометрів на годину, та відкинув усі звинувачення стосовно того, що був у той момент у стані алкогольного сп'яніння.
Я їхав з невеликою швидкістю, я поясню, тому що були ще інші машини, я їхав у потоці. Там не такий потік, коли час-пік, але ще інші машини їхали. Я просто не пам'ятаю – до цих знаків чи після. Але я їхав у потоці машин, і там швидко їхати неможливо. Там пластикові загородження стоять, і їх швидко не проїдеш. Ну, 20 (кілометрів на годину – 24 Канал),
– сказав він.
Окрім того, Тандир прокоментував звинувачення прокурора стосовно того, що в його автівці знайшли пляшку з-під алкоголю. Власне, на них він відповів, що просто-таки не знав про існування цього у своїй машині: "Я не знаю про цю пляшку. Я побачив це лише на фотографіях. Найімовірніше, вона в машині лежала ще до того, тому що я на фотографії бачив на пасажирському сидінні, на підлозі вона валялась".
Свідчення підозрюваного Тандира: дивіться відео
Відмова від здачі аналізів
- Ймовірно, Тандир відмовився здавати аналізи на вміст алкоголю у своїй крові після того, як це ДТП трапилося. Власне, про це повідомляли ЗМІ.
- Водночас представниця ДБР Тетяна Сапьян констатувала, що підозрюваний намагається маніпулювати судовим процесом.
- Однак, за її словами, уже зібрали усі необхідні свідчення, факти та дані, аби довести провину глави Макарівського суду.
- Якщо провину Олексія Тандира доведуть, йому загрожує до 10 років позбавлення волі за статею 286-1 Кримінального кодексу. У ній йдеться про порушення правил дорожнього руху напідпитку.