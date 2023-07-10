Об этом в комментарии 24 Канала рассказала пресс-служба ДБР. В ведомстве также подчеркнули, что досудебное расследование по делу судьи Тандыра все еще продолжается.

Смотрите также "Передать не могу, как нам тяжело": какого наказания Тандыру хочет вдова погибшего нацгвардейца

Одна из экспертиз подтвердила "нетрезвое состояние" Тандыра

Представители Государственного бюро расследований подчеркнули, что по результатам одной из экспертиз стало известно, что Тандыр действительно находился за рулем в нетрезвом состоянии на момент совершения ДТП. Несмотря на это, следствие также ожидает результатов и других судебно-психологических экспертиз.

Расследование продолжается. Детали впоследствии. Дождемся официального сообщения,

– отметили в пресс-службе ДБР.

24 Канал ожидает другие результаты и официальное сообщение от ДБР по делу судьи Тандыра.

Кроме этого, правоохранители подчеркнули, что сейчас они ожидают экспертизу по содержанию алкоголя в крови Алексея Тандыра. Именно она окончательно покажет, какое состояние имел судья при управлении автомобилем и совершении аварии со смертельным исходом.

Любопытно! В скором времени на сайте 24 Канала выйдет расследование о работе судьи Тандыра. В частности, в этом материале покажут, как именно подозреваемый "закрывал дела" за управление автомобильным средством, находясь в состоянии алкогольного или иного вида опьянения.

Ранее Тандыр отрицал, что находился пьяным за рулем