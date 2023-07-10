Об этом в комментарии 24 Канала рассказала пресс-служба ДБР. В ведомстве также подчеркнули, что досудебное расследование по делу судьи Тандыра все еще продолжается.
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Одна из экспертиз подтвердила "нетрезвое состояние" Тандыра
Представители Государственного бюро расследований подчеркнули, что по результатам одной из экспертиз стало известно, что Тандыр действительно находился за рулем в нетрезвом состоянии на момент совершения ДТП. Несмотря на это, следствие также ожидает результатов и других судебно-психологических экспертиз.
Расследование продолжается. Детали впоследствии. Дождемся официального сообщения,
– отметили в пресс-службе ДБР.
Кроме этого, правоохранители подчеркнули, что сейчас они ожидают экспертизу по содержанию алкоголя в крови Алексея Тандыра. Именно она окончательно покажет, какое состояние имел судья при управлении автомобилем и совершении аварии со смертельным исходом.
Ранее Тандыр отрицал, что находился пьяным за рулем
- На заседании Высшего совета правосудия 28 мая Алексей Тандыр уверял, что якобы не находился в состоянии алкогольного опьянения. Более того, он утверждал, что якобы "ехал с небольшой скоростью" до блокпоста.
- До этого Тандыр отказался сдавать анализы на содержание алкоголя в крови. Его у них пытались взять сразу после ДТП.
- Кроме того, спикер ДБР Татьяна Сапьян отметила, что правоохранители делают все, чтобы собрать все необходимые доказательства для судебного процесса. Она пообещала, что судья будет неотвратимо наказан.
- Также стало известно, что Высший совет правосудия отстранил Тандыра от занимаемой должности. До этого он возглавлял Макаровский районный суд в Киевской области.