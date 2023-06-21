Экспертиза требует времени: как развивается дело

В первые часы после аварии судью задержали. Тогда же сделали невозможными пути к манипуляциям и попытки избегания ответственности.

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Его отказ от прохождения теста на Drager, свидетельские показания и несогласие сдать образцы биоматериалов для определения содержания алкоголя в крови стали причиной принудительного отбора анализов.

Первые попытки подозреваемого оправдать себя прошли уже на заседании Высшего совета правосудия. Приняв все обстоятельства происшествия, ВСП дает разрешение на арест, а суд принимает решение содержать судью под стражей без права внесения залога. Также его увольняют с должности председателя суда и отстраняют от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.

В настоящее время продолжаются следственные действия: ГБР анализирует изъятые видеоматериалы с места происшествия и факты, предшествовавшие аварии, допрашивают свидетелей, проводятся следственные эксперименты и продолжаются экспертизы. Они должны доказать или опровергнуть наличие алкоголя в организме и подтвердить скорость автомобиля судьи.

Если алкоголь в крови подозреваемого не найдут, то следователь оценит выводы эксперта в совокупности с другими доказательствами и примет соответствующее решение предусмотренное КПК Украины.

Экспертизу проводит отдельная независимая инстанция. Объективные результаты экспертиз – это работа, которая требует времени, соблюдения определенных правил и терпения. Как только данные следствия будут открыты для обнародования, ГБР сразу проинформирует общество.

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ГБР возбудило уголовное производство по части 3 статьи 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Такие деяния наказываются лишением свободы сроком 5 – 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок.

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