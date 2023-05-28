В родном городе Вадима Бондаренко побывала корреспондентка Виктория Прокопчук, которая в эфире телемарафона рассказала о прощании с нацгвардейцем, пишет 24 Канал. По ее словам, возле дома бойца коридор из живых цветов и венков.
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Мать погибшего нацгвардейца до сих пор не может осознать горе
По обе стороны дороги, которая ведет к дому Вадима Бондаренко, выстроились соседи, друзья и родственники с цветами в руках. Таким образом, близкие Бондаренко сделали живой коридор, чтобы встретить тело бойца, которого сбил автомобиль судьи.
В Черкасской области попрощались с нацгвардейцем Вадимом Бондаренко: смотрите видео
Как рассказала журналистка, о семье и погибшем Вадиме говорят только добрые слова.
Он всегда был хорошим, жизнерадостным, таким лучиком. Со всеми общался. Он не был конфликтным. Был замечательным человеком,
– сказала его одноклассница.
Одна из женщин, пришедшая попрощаться с нацгвардейцем, со слезами отметила, что "он никому ничего плохого не сделал, а ему сделали".
Елена, мать погибшего, по словам журналистки, еще не осознает горе. Женщина говорит, что не может понять горя, пока не увидит тело сына. Елена сильно плачет и не может ничего сказать.
У Вадима осталась жена и трое детей – 2 старших детей от первого брака его жены и 2-летняя девочка. По словам семьи Вадима Бондаренко, судья Алексей Тандыр, подозреваемый в ДТП, не обращался к семье.
Прощание с нацгвардейцем Вадимом Бондаренко состоялось в городе Тальное, что в Черкасской области. На прощание пришло около тысячи горожан и побратимы военнослужащего.
Прощание с Вадимом Бондареном / Фото Ольга Косенко, "Мы-Украина"
Прощание с Вадимом Бондареном: смотрите видео
Судьи Тандыру избрали меру пресечения
- Ночью 26 мая автомобиль председателя Макаровского районного суда Алексея Тандыра сбил на блокпосте в Киеве нацгвардейца Вадима Бондаренко. Дело расследует ГБР.
- Известно, что сразу после смертельного ДТП судья Тандыр отказался сдавать тест на отбор биологических образцов. Поэтому судью решили принудительно проверить на содержание алкоголя и наркотиков. По предварительным данным, авто ехало на высокой скорости во время комендантского часа.
- Правоохранители 26 мая объявили подозрение судье Алексею Тандыру в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Если его вину докажут в суде, он может получить до 10 лет лишения свободы.
- После этого Высший совет правосудия разрешил держать под стражей судью Тандыра. Вечером 27 мая Тандыру избрали меру пресечения в виде заключения под стражей сроком на 2 месяца без возможности внесения залога.