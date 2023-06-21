Експертиза потребує часу: як розвивається справа
У перші години після аварії суддю затримали. Тоді ж унеможливили шляхи до маніпуляцій і спроби уникнення відповідальності.
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Його відмова від проходження тесту на Drager, покази свідків та незгода здати зразки біоматеріалів для визначення вмісту алкоголю в крові стали причиною примусового відбору аналізів.
Перші спроби підозрюваного виправдати себе відбулися вже на засіданні Вищої ради правосуддя. Сприйнявши всі обставини події, ВРП дає дозвіл на арешт, а суд ухвалює рішення тримати суддю під вартою без права внесення застави. Також його звільняють з посади голови суду і відсторонюють від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.
Наразі, тривають слідчі дії: ДБР аналізує вилучені відеоматеріали з місця події та факти, що передували аварії, допитують свідків, проводяться слідчі експерименти та тривають експертизи. Вони мають довести чи спростувати наявність алкоголю в організмі та підтвердити швидкість автомобіля судді.
Якщо алкоголь у крові підозрюваного не знайдуть, то слідчий надасть оцінку висновкам експерта у сукупності з іншими доказами й ухвалить відповідне рішення передбачене КПК України.
Експертизи проводить окрема незалежна інстанція. Об'єктивні результати експертиз – це робота, яка потребує часу, дотримання певних правил та терпіння. Як тільки дані слідства будуть відкриті для оприлюднення, ДБР одразу проінформує суспільство.
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