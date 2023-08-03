В Государственном бюро расследований 3 августа сообщили, что они провели 18 экспертиз. Наконец установили, что судья ехал за рулем пьяный.

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Что заявили в ДБР

Сотрудники ДБР завершили досудебное расследование в отношении судьи, который за рулем автомобиля вызвал смертельное дорожно-транспортное происшествие на блокпосте в Киеве. В результате ДТП погиб 23-летний военнослужащий Национальной гвардии Украины,

– заявили в Государственном бюро расследований.

Добавили также, что уже открыли материалы уголовного дела по ознакомлению стороне защиты.

Судья пытался исказить анализы

Следователи ДБР объяснили, что среди 18 проведенных экспертиз были судебно-медицинские, химические, технические и другие.

"Поскольку судья владеет специальными профессиональными знаниями, методиками и богатой судебной практикой рассмотрения правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, во время отъема биологических образцов он попытался исказить их содержание с целью сокрытия алкогольного опьянения", - заявили в ведомстве.

Несмотря на попытки судьи обезобразить анализы, выводы судебных экспертиз подтвердили, что в представленных образцах подтвердили содержание алкоголя. Кроме того, состояние опьянения подтвердили выводы других экспертиз.

Кроме того, следствие с помощью результатов автотехнической, трасологической и технической экспертиз доказало, что водитель машины:

нарушил правила дорожного движения;

не соблюдал запреты дорожных знаков;

значительно превысил скорость к моменту столкновения.

Судья подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекших смерть потерпевшего,

– подытожили в ДБР.

Если вина по этой статье будет доведена, судье Тандыру грозит до 10 лет лишения свободы.