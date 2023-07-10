Впрочем, как рассказала в эфире телемарафона советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян, экспертиза продемонстрировала несколько иные цифры. Как передает 24 Канал, Тандыр ехал на скорости, которая была в 5 раз выше заявленной.

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Тандыр не избежит ответственности

Могу сказать, что подозреваемый в совершении смертельного ДТП судья остается под стражей без права внесения залога. Вы знаете, что апелляция отклонена. Производства расследуются, проведен целый ряд экспертиз.

– отметила Сапьян.

По ее словам, одна из экспертиз продемонстрировала, что подозреваемый ехал со скоростью 100 километров в час.

Тандыр говорил о 20 километрах в час

Заметим, что во время заседания Высшего Совета Правосудия Тандыр заявлял, что двигался по дороге на скорости 20 километров в час. Интересно, что во время рассмотрения апелляции он этот тезис не повторял. Зато сказал, что ехал со скоростью, разрешенной на этом участке пути.

По его словам, ДТП произошло не на блокпосте, в 100 метрах от него. Судья уверял, что ежедневно проезжал и знает, где там должны стоять военнослужащие.

Там не должно быть того парня, я не знаю, как так получилось. Скорость тоже не была высокой. Я двигался в потоке машин. Я не был быстрее других, и не был медленнее других. Главное – я не был в состоянии опьянения,

– подчеркивал Тандыр.

Стоит внимания! Вскоре на 24 Канале выйдет расследование о работе судьи Тандыра и о том, как он закрывал дела по статье 130 КУоАН. Она об управлении транспортными средствами лицами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

Кроме того, по словам Сапьян, вскоре должны быть результаты экспертизы покажет, был ли, собственно, алкоголь в крови Тандыра. И уже по совокупности всех других доказательств и результатов экспертиз примут решение о судье. Советник по коммуникациям ГБР заверила, что все под контролем, и что "никто не избежит наказания".

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