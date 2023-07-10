Впрочем, как рассказала в эфире телемарафона советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян, экспертиза продемонстрировала несколько иные цифры. Как передает 24 Канал, Тандыр ехал на скорости, которая была в 5 раз выше заявленной.
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Тандыр не избежит ответственности
Могу сказать, что подозреваемый в совершении смертельного ДТП судья остается под стражей без права внесения залога. Вы знаете, что апелляция отклонена. Производства расследуются, проведен целый ряд экспертиз.
– отметила Сапьян.
По ее словам, одна из экспертиз продемонстрировала, что подозреваемый ехал со скоростью 100 километров в час.
Тандыр говорил о 20 километрах в час
Заметим, что во время заседания Высшего Совета Правосудия Тандыр заявлял, что двигался по дороге на скорости 20 километров в час. Интересно, что во время рассмотрения апелляции он этот тезис не повторял. Зато сказал, что ехал со скоростью, разрешенной на этом участке пути.
По его словам, ДТП произошло не на блокпосте, в 100 метрах от него. Судья уверял, что ежедневно проезжал и знает, где там должны стоять военнослужащие.
Там не должно быть того парня, я не знаю, как так получилось. Скорость тоже не была высокой. Я двигался в потоке машин. Я не был быстрее других, и не был медленнее других. Главное – я не был в состоянии опьянения,
– подчеркивал Тандыр.
Кроме того, по словам Сапьян, вскоре должны быть результаты экспертизы покажет, был ли, собственно, алкоголь в крови Тандыра. И уже по совокупности всех других доказательств и результатов экспертиз примут решение о судье. Советник по коммуникациям ГБР заверила, что все под контролем, и что "никто не избежит наказания".
Алексей Тандыр сбил военного: что известно
- Начнем с того, что смертельное ДТП произошло в ночь на 26 мая. Собственно, сообщалось, что транспортное средство с Алексеем Тандыром за рулем сбило Вадима Бондаренко. Предварительно сообщалось, что судья находился в состоянии алкогольного опьянения.
- Вскоре в ДБР сообщили, что судья задержан. В тот момент он отказывался сдавать биологические образцы для анализа
- Впоследствии в сети появилось видео. На нем можно было увидеть, что в салоне авто Тандыра лежала бутылка с алкоголем. Это в эфире телемарафона подтвердила Татьяна Сапьян.
- Впоследствии стало известно, что Алексей Тандыр, совершивший смертельное ДТП, ранее отмазывал другого судью. Последний также попал в аварию в состоянии алкогольного опьянения.