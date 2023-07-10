Втім, як розповіла в ефірі телемарафону радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян, експертиза продемонструвала дещо інші цифри. Як передає 24 Канал, Тандир їхав на швидкості, яка була у 5 разів вищою за заявлену ним.

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Тандир не уникне відповідальності

Можу сказати, що підозрюваний у вчиненні смертельної ДТП суддя залишається під вартою без права внесення застави. Ви знаєте, що апеляція відхилена. Провадження розслідуються, проведено цілу низку експертиз наразі,

– зазначила Сапьян.

За її словами, одна з експертиз продемонструвала, що підозрюваний їхав зі швидкістю 100 кілометрів на годину.

Тандир казав про 20 кілометрів на годину

Зауважимо, що під час засідання Вищої Ради Правосуддя Тандир заявляв, що рухався дорогою на швидкості 20 кілометрів на годину. Цікаво, що під час розгляду апеляції він цю тезу не повторював. Натомість сказав, що їхав зі швидкістю, дозволеною на цій ділянці шляху.

За його словами, ДТП сталася не на блокпості, за 100 метрів від нього. Суддя запевняв, що щоденно проїжджав його та знає, де там мають стояти військовослужбовці.

Там не мало бути того хлопця, я не знаю, як так вийшло. Швидкість також не була високою. Я рухався в потоці машин. Я не був швидший за інших, і не був повільніший за інших. Головне – я не був у стані сп'яніння,

– наголошував Тандир.

Варте уваги! Незабаром на 24 Каналі вийде розслідування про роботу судді Тандира та те, як він закривав справи за статтею 130 КУпАП. Вона про керування транспортними засобами особами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння.

Крім того, за словами Сапьян, невдовзі мають бути результати експертизи, яка покаже, чи був, власне, алкоголь у крові Тандира. І вже за сукупністю всіх інших доказів та результатів експертиз ухвалять рішення щодо судді. Радниця з комунікацій ДБР запевнила, що все під контролем, і що "ніхто не уникне покарання".

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