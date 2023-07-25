Собственно, сбил Тандыр нацгвардейца Вадима Бондаренко в ночь на 26 мая. О еще одном похожем смертельном ДТП стало известно утром 25 июля. Важно, что дорожно-транспортное происшествие с участием судьи произошло за несколько минут перед комендантским часом, а другое – в тот период, когда он продолжался.

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В то же время 24 Канал связался с полицией Киева, чтобы подтвердить, действительно ли обе аварии произошли на одном блокпосте.

Два ДТП – один блокпост?

Следует сказать, что в пресс-службе правоохранительных органов столицы нам не смогли подтвердить, что ДТП Тандыра и неизвестного водителя легковушки произошли на одном блокпосте. Это потому, что место происшествия после аварии судьи обследовало Государственное бюро расследований, а после прочего – полиция.

Вместе с тем, по словам силовиков, ДТП 25 июля произошло возле станции метро "Святошин" на Берестейском проспекте. Как известно, эта дорога является продолжением Житомирской трассы, на которой произошла авария с участием Тандыра.

Скорее всего, эти аварии произошли на разных блокпостах, однако на одном шоссе и в одном районе – Святошинском. Житомирская трасса и Брестский проспект довольно длинные участки дороги – на них расположено несколько блокпостов.

Если анализировать фотографии, заявления официальных источников и карту, то можно сделать вывод, что ДТП с участием Тандыра произошла на въезде в столицу, а другое – в нескольких километрах дальше. Если будет точнее – в 4 километрах дальше. На карте это видно.

Расстояние от ДТП с участием Тандыра до аварии с участием водителя Volkswagen: смотрите на карте от Google maps

Итак, "проспект Победы, Киев, 02000" – это координаты места на карте (проспект Победы – старое название). Там произошла авария, в которой виноват бывший глава Макаровского суда. Мы это установили по фотографиям с места происшествия и надземному пешеходному мосту, который на них виднеется.



Место, где произошло ДТП с участием судьи / Фото из телеграм-канала Киевской городской прокуратуры

А авария с участием Volkswagen произошла вблизи станции метро "Святошин", о чем мы писали выше, ссылаясь на полицию.

Видео момента ДТП на Берестейском проспекте: смотрите видео полиции Киева

Вспомним напоследок, что недавно 24 Канал выпустил расследование о бывшем председателе Макаровского районного суда Алексее Тандыре. В частности, мы нашли дело о сбитии нацгвардейца на блокпосте в Киевской области, которую судил Тандыр. Произошла та авария осенью 2022 года.

Расследование в отношении Тандира: смотрите видео