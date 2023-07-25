Власне, збив Тандир нацгвардійця Вадима Бондаренка у ніч проти 26 травня. Про ще одну схожу смертельну ДТП стало відомо вранці 25 липня. Важливо, що дорожньо-транспортна пригода за участі судді сталася за декілька хвилин перед комендантською годиною, а інша – у той період, коли вона тривала.

Дивіться також Брат-підсудний, сотні справ і жодного штрафу: як працював Тандир і які родинні секрети має

Водночас 24 Канал сконтактував з поліцією Києва, аби підтвердити, чи справді обидві аварії сталися на одному блокпосту.

Дві ДТП – один блокпост?

Слід сказати, що у пресслужбі правоохоронних органів столиці нам не змогли підтвердити, що ДТП Тандира та невідомого водія легковика сталися на одному блокпосту. Це тому, що місце події після аварії судді обстежувало Державне бюро розслідувань, а після іншої – поліція.

Разом з тим, за словами силовиків, ДТП 25 липня сталася поблизу станції метро "Святошин", що на Берестейському проспекті. Як відомо, ця дорога є продовженням Житомирської траси, на якій сталася аварія за участі Тандира.

Скоріш за все, ці аварії сталася на різних блокпостах, однак на одному шосе та в одному районі – Святошинському. Житомирська траса та Берестейський проспект доволі довгі ділянки дороги – на них розташовано декілька блокпостів.

Якщо аналізувати фотографії, заяви офіційних джерел та карту, то можна дійти висновку, що ДТП за участі Тандира сталася на в'їзді до столиці, а інша – за декілька кілометрів далі. Якщо буде точнішим – за 4 кілометрів далі. На карті це видно.

Відстань від ДТП за участі Тандира до аварії за участі водія Volkswagen: дивіться на карті від Google maps

Отже, "проспект Перемоги, Київ, 02000" – це координати місця на карті (проспект Перемоги – стара назва), на якому сталася аварія, у якій винен колишній голова Макарівського суду. Ми це встановили по світлинах з місця автопригоди та надземному пішоходному мосту, що них видніється.



Місце, де сталася ДТП за участі судді / Фото з телеграм-каналу Київської міської прокуратури

А аварія за участі Volkswagen сталася поблизу станція метро "Святошин", про що ми писали вище, посилаючись на поліцію.

Відео моменту ДТП на Берестейському проспекті: дивіться відео поліції Києва

Згадаємо наостанок, що нещодавно 24 Канал випустив розслідування про колишнього голову Макарівського районного суду Олексія Тандира. Зокрема, ми знайшли справу про збиття нацгвардійця на блокпосту в Київській області, яку судив Тандир. Сталася та аварія восени 2022 року.

Розслідування щодо Тандира: дивіться відео