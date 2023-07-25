У Київській міській прокуратурі повідомили, що трагедія трапилась близько 00:05 проти 25 липня у Святошинському районі Києва. Водія затримали.

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Що відомо про трагічну аварію в Києві

Згідно з матеріалами слідства, водій автомобіля, рухаючись по проспекту Берестейському в період дії комендантської години, здійснив наїзд на військовослужбовців Нацгвардії, які несли службу на блокпосту,

– повідомили в Офісі генпрокурора.

На жаль, один військовий від травм помер, інший – перебуває в лікарні у важкому стані.

Водію обиратимуть запобіжний захід

Водія 2000 року народження затримали одразу на місці трагедії. Прокуратура розпочала розслідування за фактом аварії, в результаті якої один військовослужбовець загинув, ще один госпіталізований.