За час роботи у Макарівському суді Тандир розглянув не одну справу щодо кермування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння. В ексклюзивному розслідуванні команда 24 Каналу з'ясувала, що суддя також розглядав справу, подібну до власної.
До теми Суддя Тандир водив авто напідпитку й раніше: відповідні повідомлення надходили до ДБР
Тандир закрив справу й відпустив підозрюваного
Суддя Олексій Тандир 20 жовтня 2022 року у Макарівському суді розглядав подібну справу до тієї, у якій згодом і сам став фігурантом. Тоді звинувачуваним у справі був водій ВАЗ 2101. Слідчі заявляли, що чоловік у стані алкогольного сп'яніння наїхав на нацгвардійця на блокпосту у селі Гавронщина.
На щастя, військовослужбовець залишився живий. А от суддя Тандир закрив цю справу. Він постановив, що справа за статтею про наїзд "не мала доказів і пошкоджень", а також буцімто були "відсутні будь-які факти того, що водій здійснив наїзд на людину (пішохода) та вона отримала тілесні ушкодження".
Крім того, чоловіка, який наїхав на нацгвардійця, й раніше затримували за п'яне водіння. Підозрюваний дуже "розкаювався" у скоєних порушеннях, тому Тандир вирішив суворо не карати водія. Він постановив позбавити його права керувати транспортними засобами на 1 рік, а також дав 17 тисяч штрафу за кермування напідпитку.
Повне розслідування про Тандира: дивіться відео
Справа Тандира про збиття нацгвардійця на блокпосту
- У ніч на 26 травня суддя Макарівського суду Олексій Тандир на одному з блокпостів Києва збив 23-річного військовослужбовця Нацгвардії Вадима Бондаренка. Від отриманих травм нацгвардієць загинув на місці.
- На момент скоєння ДТП Тандир був у стані алкогольного сп'яніння. Хоча суддя й відмовлявся надавати зразки й усіляко ухилявся, проте експертиза довела наявність алкоголю у крові. Експертиза також встановила, що Тандир летів зі швидкістю щонайменше 100 кілометрів на годину.
- За скоєний злочин Тандир може загриміти за ґрати на 10 років. Нині суд продовжив запобіжний захід – підозрюваного триматимуть під вартою до 26 серпня 2023 року без можливості внесення застави.