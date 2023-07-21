За час роботи у Макарівському суді Тандир розглянув не одну справу щодо кермування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння. В ексклюзивному розслідуванні команда 24 Каналу з'ясувала, що суддя також розглядав справу, подібну до власної.

До теми Суддя Тандир водив авто напідпитку й раніше: відповідні повідомлення надходили до ДБР

Тандир закрив справу й відпустив підозрюваного

Суддя Олексій Тандир 20 жовтня 2022 року у Макарівському суді розглядав подібну справу до тієї, у якій згодом і сам став фігурантом. Тоді звинувачуваним у справі був водій ВАЗ 2101. Слідчі заявляли, що чоловік у стані алкогольного сп'яніння наїхав на нацгвардійця на блокпосту у селі Гавронщина.

На щастя, військовослужбовець залишився живий. А от суддя Тандир закрив цю справу. Він постановив, що справа за статтею про наїзд "не мала доказів і пошкоджень", а також буцімто були "відсутні будь-які факти того, що водій здійснив наїзд на людину (пішохода) та вона отримала тілесні ушкодження".

Крім того, чоловіка, який наїхав на нацгвардійця, й раніше затримували за п'яне водіння. Підозрюваний дуже "розкаювався" у скоєних порушеннях, тому Тандир вирішив суворо не карати водія. Він постановив позбавити його права керувати транспортними засобами на 1 рік, а також дав 17 тисяч штрафу за кермування напідпитку.

Повне розслідування про Тандира: дивіться відео

Справа Тандира про збиття нацгвардійця на блокпосту