Відтак Тандира триматимуть під вартою до 26 серпня 2023 року. Варто зазначити, що скандальний суддя не має права вносити заставу, як альтернативу запобіжному заходу.

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Тандиру продовжили запобіжку

Журналісти зазначають, що судове засідання у Печерському райсуді Києва почалося з клопотань самого Тандира. За його словами, правоохоронці та журналісти нібито порушують презумпцію невинуватості.

ДБР, ЗМІ, окремі активісти оголошують і стверджують певні невстановлені факти. Це стосується, наприклад, алкогольної експертизи,

– заявив суддя.

Тоді ж Тандир звернувся до суду з проханням заборонити ДБР порушувати презумпцію невинуватості. Він також просив суд дізнатися, чому через два місяці після відбору досі немає результатів алкогольної експертизи.

На це відповів прокурор Михайло Доманський, зазначивши, що потрібно більше часу, аби уникнути неточностей.

"Втім велася відеофіксація на нагрудну камеру. Видно повністю спілкування. Перші пояснення підозрюваного. Тобто весь комплекс доказів вказує на наявність сп'яніння у підозрюваного", – сказав прокурор.

Суддя Олеся Батрин клопотання Тандира щодо презумпції невинуватості підтримала.

Адвокати Тандира також принесли схеми блокпостів, стверджуючи, що там є безліч правопорушень. Зокрема, нібито немає заборчиків і необхідних знаків.

Вони також додали, що нацгвардійці нібито, порушуючи правила, вийшли на дорогу раніше. Крім того, вони поскаржилися на те, що сторону захисту не долучають до слідчих дій.

У своєму виступі Олексій Тандир назвав ризики обвинувачення необґрунтованими, попросив змінити запобіжний захід на домашній арешт.

Під час засідання суддя зачитала свідчення головного свідка — керівника блокпосту, як того раніше вимагала адвокатка Бовнегра. За її словами, досить багато неточностей. Представникам потерпілої сторони в їх участі в суді відмовили.

Зрештою стало відомо, що за рішенням Печерського райсуду, запобіжний захід судді Тандиру продовжили на 2 місяці, а саме до 26 серпня 2023 року. Ця дати є обумовленою, адже 26 серпня завершується термін досудового розслідування справи.

Цікаво! Незабаром на сайті 24 Каналу вийде розслідування про роботу судді Тандира. Зокрема, у цьому матеріалі покажуть, як саме підозрюваний "закривав справи" за керування автомобільним засобом, перебуваючи у стані алкогольного чи іншого виду сп'яніння.

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