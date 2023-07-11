Про це в ефірі телемарафону повідомила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян. Вона підкреслила, що слідство не може базуватися на припущеннях, повідомляє 24 Канал.

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Чи втручався Тандир у розслідування

Відомо, що суддя, який збив нацгвардійця на блокпосту у Києві, намагався приховати сліди алкогольного сп'яніння. Зокрема – Тандир намагався унеможливити встановлення кількості алкоголю у відібраних у нього біологічних рідинах.

Через це у мережі та деяких ЗМІ почали ширитися чутки та припущення, що нібито підозрюваний суддя намагався втрутитися у розслідування. Проте у ДБР спростували такі чутки. Сапьян заявила, що жодного офіційного звернення щодо цього не надходило.

Бюро не може базуватися на припущеннях. Наразі мені невідомо, щоб хтось звертався з проханням розглянути той чи інший факт, що суддя якось намагається впливати на процес слідства. Офіційно – у нас немає такої інформації,

– наголосила Сапьян.

Справа судді Тандира: коротко