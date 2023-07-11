Об этом в эфире телемарафона сообщила советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян. Она подчеркнула, что следствие не может базироваться на предположениях, сообщает 24 Канал.

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Вмешивался ли Тандыр в расследование

Известно, что сбивший нацгвардейца на блокпосту в Киеве судья пытался скрыть следы алкогольного опьянения. В частности – Тандыр пытался сделать невозможным установление количества алкоголя в отобранных у него биологических жидкостях.

Поэтому в сети и некоторых СМИ начали распространяться слухи и предположения, что якобы подозреваемый судья пытался вмешаться в расследование. Однако в ДБР опровергли подобные слухи. Сапьян заявила, что ни одного официального обращения по этому поводу не поступало.

Бюро не может основываться на предположениях. Пока мне неизвестно, чтобы кто-то обращался с просьбой рассмотреть тот или иной факт, что судья как-то пытается влиять на процесс следствия. Официально – у нас нет такой информации,

– подчеркнула Сапьян.

Дело судьи Тандыра: коротко