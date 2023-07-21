За время работы в Макаровском суде Тандыр рассмотрел не одно дело по управлению транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. В эксклюзивном расследовании команда 24 Канала выяснила, что судья также рассматривал дело, подобное собственному.

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Тандыр закрыл дело и отпустил подозреваемого

Судья Алексей Тандыр 20 октября 2022 года в Макаровском суде рассматривал дело, подобное тому, в котором впоследствии и сам стал фигурантом. Тогда обвиняемым по делу был водитель ВАЗ 2101. Следователи заявляли, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения наехал на нацгвардейца на блокпосте в селе Гавронщина.

К счастью, военнослужащий остался жив. А вот судья Тандыр закрыл это дело. Он постановил, что дело по статье о наезде "не имело доказательств и повреждений", а также якобы были "отсутствовали какие-либо факты того, что водитель совершил наезд на человека (пешехода) и получил телесные повреждения".

Кроме того, мужчину, наехавшего на нацгвардейца, и раньше задерживали за пьяное вождение. Подозреваемый очень "раскаялся" в совершенных нарушениях, поэтому Тандыр решил строго не наказывать водителя. Он постановил лишить его права управлять транспортными средствами на 1 год, а также дал 17 тысяч штрафа за вождение под хмельком.

Полное расследование о Тандыре: смотрите видео

Дело Тандыра об избиении нацгвардейца на блокпосте