Сразу же после ДТП Тандыр отказался сдавать биологические образцы. Впрочем, психологическая экспертиза показала, что подозреваемый действительно был пьян. Кстати, правоохранительным органам поступали звонки, что за руль в нетрезвом состоянии Тандыр садится уже не первый раз, об этом говорится в расследовании 24 Канала.

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Тандыр, вероятно, водил авто под хмельком и раньше

Адвокаты Тандыра сейчас пытаются добиться для него снятия обвинений за пребывание под хмельком, чтобы сократить потенциальный срок пребывания за решеткой на несколько лет.

Полное расследование о судье Тандыре: смотрите видео

В ДБР отмечают, что часто из уст адвокатов раздаются манипуляции, которые, очевидно, сможет нивелировать только суд.

Несмотря на некоторые манипулятивные заявления стороны защиты, адвоката, в частности, я могу сказать, что следователи сейчас и оперативники собирают максимально необходимые доказательства. Они давят на то, что ДБР хочет сделать абсолютно все для того, чтобы доказать вину судьи, выходит. Даже готовы идти на манипуляции. Но у ДБР есть процессы, которых следователи придерживаются и следуют соответствующим инструкциям,

– рассказала советница по коммуникациям ДБР Татьяна Сапьян.

Во время судебного заседания сторона защиты настаивала, что якобы Тандыр "не был под хмельком". Правда, психологическая экспертиза подтвердила, что судья управлял в нетрезвом состоянии.

В то же время, как отметили в ДБР, установить количество алкоголя в крови подозреваемого на основе отобранных биологических образцов просто невозможно, поскольку после ДТП Тандыр делал все для того, чтобы сделать эту экспертизу невозможным.

Заметим, что сразу после ДТП в машине Тандыра обнаружили полупустую бутылку из-под алкоголя. Судья уверял, что она "нет никакого отношения к этому ДТП", мол, "осталась с другого дня".

Обратите внимание! В ДБР отметили, что местные жители могут обращаться, если им известно что-то о давлении Тандыра или его окружении на возможных свидетелей, которые могли бы рассказать, употреблял ли судья алкоголь накануне ДТП.

Кстати, в бюро уже поступали сообщения вероятных свидетелей. Об этом 24 Каналу рассказала советница по коммуникациям.

На ТУ ДБР в Киев поступали определенные звонки и звучали показания. Но мы не можем полагаться на телефонный звонок, поэтому оперативно-следственным путем такие факты проверяются. Когда процесс перейдет в суд, мы сможем услышать все данные, которые накопило следствие. Сейчас же мы хотели бы не раскрывать наших источников,

– отметила Татьяна Сапьян.

Достойно внимания Судья Тандыр, насмерть сбивший нацгвардейца, имеет брата, замешанного в коррупции

Судье продлили предупреждение

17 июля судье Тандыру, который насмерть сбил нацгвардейца на блокпоста, продлили меру пресечения. Он будет находиться под стражей по меньшей мере до 26 августа 2023 года.