Младший брат судьи Дмитрий Тандыр является адвокатом. Интересно, что с 2018 года он выступает как обвиняемый по уголовному делу как соучастник коррупционного преступления, пишет 24 Канал.

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Что известно о деле Тандыра-младшего

Директор одного из отделов КП "Киевпасстранс" Анатолий Лопата шантажировал Игоря Гладуна – директора ВК "Контанкт-90", требуя у него 165 тысяч гривен.

Около 15 лет назад Лопата ссудил деньги у "Контакт-90", которым руководит Гладун. Впрочем, вместо того чтобы вернуть долг, решил шантажировать "партнера", незаконно ограничивая ему доступ к определенным помещениям, которыми мог пользоваться по договору аренды. Гладуну пришлось обращаться к правоохранителям

Тандыра Лопата представил как своего юриста, который должен был взять у меня деньги и положить мои деньги на расчетный счет нашего предприятия и таким образом погасить обязательство Лопаты перед предприятием в качестве этих денег,

– рассказал нам потерпевший.

На момент аферы, когда Гладун якобы "гасил долг", который ему должен Лопата, в банке был Дмитрий Тандыр. Кстати, без него это фиктивное соглашение не состоялось бы.

Дело против Тандыра-младшего / Инфографика 24 Канала

Это любопытно! Дело тянется с 2018 года. С 2021 до сих пор не было еще ни одного заседания по ее непосредственному рассмотрению. То есть, Игоря Гладуна еще не допрашивали в суде как потерпевшего.

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Один адвокат на двух Тандыров

Отметим, что 19 июня 2023-го в Соломенском суде Киева после двух лет постоянных перенесений должно было бы возобновиться слушание дела Дмитрия Тандыра. Впрочем, это заседание перенесли. Дело в том, что у братьев один адвокат на двоих.

Адвокат Олег Юрченко послал ходатайство о переносе заседания, мотивируя это тем, что в тот же день он был занят в Киевском апелляционном суде. 19 июня, однако с разницей в два часа, рассматривалось дело в отношении Тандира-старшего, сбившего нацгвардейца. Защита просил смягчение меры пресечения.

Сам же Юрченко заявил 24 Каналу, что он не причастен к тому, что дело Тандыра-младшего так долго рассматривают и причины этого лучше узнать у самих судей. Однако его утреннее ходатайство – это как раз одна из причин, почему рассмотрение дела перенесли на месяц – 11 июля 2023 года. Кстати, дальше заседание перенесли на 24 августа.

Это другое дело, я не буду это комментировать. Это адвокатская тайна. Есть официальные источники, вы можете убить мою фамилию и увидите все дела. На рассмотрение дела мы не можем влиять,

– сказал Олег Юрченко.

24 Канал пытался получить комментарий самого Дмитрия Тандыра по поводу этой ситуации. На судебное заседание в Соломенский суд ни он, ни его защитник не явились. По телефону Тандыр-младший категорически отказался что-либо комментировать, ссылаясь на собственную безопасность.

Без комментариев в любом случае. Любые комментарии, к сожалению, как вам так объяснить… Они возвращаются против меня. Мне уже угрожают, я боюсь по улице ходить, поэтому без комментариев,

– заявил Тандыр.

Обратите внимание! Дмитрий Тандыр является адвокатом своего адвоката – Олега Юрченко по делу, которое тянется с 2013 года. Речь идет об иске со стороны Коммерческого банка "Надра" о взыскании 1,7 миллиона гривен. Дело до сих пор не решено. Юрченко был ответчиком по делу, которое рассматривал Тандыр-старший в Макаровском судье. Дмитрий Тандыр является адвокатом жены Алексея Тандыра Людмилы по земельному делу.

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