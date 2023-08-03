Уголовное производство, в котором фигурирует судья одного из судов Киевщины, было под особым контролем ДБР и сейчас досудебное расследование завершено, а материалы предоставлены сторонам для ознакомления.

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Ранее ведомство сообщало, что одна из экспертиз, а именно судебно психологическая, подтвердила, что судья на момент совершения ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Также установлено, что автомобиль двигался со скоростью 100 километров в час.

За два месяца расследования было проведено 18 различных экспертиз: медицинские, химические, технические и т.д. Проанализированы изъятые видеоматериалы с места происшествия и не только, допрошены свидетели, проведены следственные эксперименты.

У самого подозреваемого за своей спиной более 10 лет судейской практики и рассмотрения правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. Он также понимал, что от результатов анализов будет зависеть уровень наказания, поэтому и попытался обезобразить содержание отобранных образцов, чтобы наличие алкоголя в организме было трудно доказать.

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Несмотря на это, заключениями судебных экспертиз содержание алкоголя в крови подтверждается. Другие экспертизы подтверждают нарушение ПДД. Следователи и прокуроры тщательно проанализировали все полученные данные и доказательства вины подозреваемого, чтобы суд мог вынести справедливое решение.

Мы имеем дело с правовым процессом, предусматривающим состязательность сторон. Конечно, сторона защиты (адвокаты судьи) будут использовать все юридические приемы, чтобы подвергнуть сомнению собранные Бюро доказательства и добиться ослабления наказания. Со своей стороны ДБР и прокуратура будут прилагать максимальные усилия и предоставят неопровержимые доказательства, чтобы доказать вину обвиняемого.

Напомним, что Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по части 3 статьи 286-1 ККУ (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения).

Печерский районный суд продлил содержание под стражей подозреваемого до 26 августа этого года. За ДТП, совершенном в состоянии алкогольного опьянения, можно на 10 лет сесть за решетку и лишиться оправ.

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