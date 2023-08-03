Кримінальне провадження, в якому фігурує суддя одного з судів Київщини, було під особливим контролем ДБР і наразі досудове розслідування завершене, а матеріали надані сторонам для ознайомлення.

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Раніше відомство повідомляло, що одна з експертиз, а саме судово-психологічна, підтвердила, що суддя на момент скоєння ДТП перебував у стані алкогольного сп’яніння. Також встановлено, що автомобіль рухався зі швидкістю 100 кілометрів на годину.

Загалом за два місяці розслідування було проведено 18 різних експертиз: медичні, хімічні, технічні тощо. Проаналізовано вилучені відеоматеріали з місця події й не лише, допитані свідки, проведені слідчі експерименти.

Сам підозрюваний за своєю спиною має понад 10 років суддівської практики й розгляду правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху. Він також розумів, що від результатів аналізів залежатиме рівень покарання, тому і спробував спотворити вміст відібраних зразків, аби наявність алкоголю в організмі було важко довести.

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Попри це, висновками судових експертиз вміст алкоголю в крові підтверджується. Інші експертизи підтверджують порушення ПДР. Слідчі та прокурори прискіпливо проаналізували усі отриманні дані та докази провини підозрюваного, аби суд міг винести справедливе рішення.

Ми маємо справу з правовим процесом, який передбачає змагальність сторін. Звичайно, сторона захисту (адвокати судді) використовуватимуть усі юридичні прийоми, аби поставити під сумнів зібрані Бюро докази й домогтися послаблення покарання. Зі свого боку ДБР та прокуратура докладатимуть максимальних зусиль та нададуть неспростовні докази, аби довести провину обвинуваченого.

Нагадаю, що Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за частиною 3 статті 286-1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння).

Печерський районний суд продовжив утримання під вартою підозрюваного до 26 серпня цього року. За ДТП скоєне у стані алкогольного сп’яніння можна на 10 років сісти за ґрати та позбутися прав.

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