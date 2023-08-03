У Державному бюро розслідувань 3 серпня повідомили, що вони провели 18 експертиз. Врешті встановили, що суддя таки їхав за кермом п'яний.
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Що заявили в ДБР
Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно судді, який за кермом автомобіля спричинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду на блокпості в Києві. Внаслідок ДТП загинув 23-річний військовослужбовець Національної гвардії України,
– заявили в Державному бюро розслідувань.
Додали також, що вже відкрили матеріали кримінальної справи для ознайомлення стороні захисту.
Суддя намагався спотворити аналізи
Слідчі ДБР пояснили, що серед 18 проведених експертиз були та судово-медичні, хімічні, технічні та інші.
"Оскільки суддя володіє спеціальними професійними знаннями, методиками та багатою судовою практикою розгляду правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, під час відібрання біологічних зразків він спробував спотворити їх вміст з метою приховування стану алкогольного сп'яніння", – заявили у відомстві.
Попри спроби судді спотворити аналізи, висновки судових експертиз підтвердили, що у наданих зразках підтвердили вміст алкоголю. Окрім того, стан сп'яніння підтвердили також висновки інших експертиз.
Окрім того, слідство з допомогою результатів автотехнічної, трасологічної та технічної експертиз довело, що водій машини:
- порушив правила дорожнього руху;
- не дотримався заборон дорожніх знаків;
- значно перевищив швидкість на момент зіткнення.
Суддя підозрюється у порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп'яніння, що спричинили смерть потерпілого,
– підсумували в ДБР.
Якщо провину за цією статтею доведуть, до судді Тандиру загрожує до 10 років позбавлення волі.
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Коротко про справу Тандира
- Опівночі 26 травня суддя Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир за кермом Lexus збив нацгвардійця на блокпосту Києва. Трагедія трапилась на Берестейському проспекті.
- На жаль, 23-річний військовослужбовець Вадим Бондаренко помер від травм. У нього залишилась сім'я – дружина та троє діток. Відомо, що мовиться про двох старших дітей від першого шлюбу дружини та 2-річну донечку.
- Згодом виявилось, що суддя їхав швидко та був п'яний. Радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян поснювала, що Тандир їхав на швидкості, яка була у 5 разів вищою за заявлену ним. Мовиться про 100 кілометрів за годину.
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