У Державному бюро розслідувань 3 серпня повідомили, що вони провели 18 експертиз. Врешті встановили, що суддя таки їхав за кермом п'яний.

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Що заявили в ДБР

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно судді, який за кермом автомобіля спричинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду на блокпості в Києві. Внаслідок ДТП загинув 23-річний військовослужбовець Національної гвардії України,

– заявили в Державному бюро розслідувань.

Додали також, що вже відкрили матеріали кримінальної справи для ознайомлення стороні захисту.

Суддя намагався спотворити аналізи

Слідчі ДБР пояснили, що серед 18 проведених експертиз були та судово-медичні, хімічні, технічні та інші.

"Оскільки суддя володіє спеціальними професійними знаннями, методиками та багатою судовою практикою розгляду правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, під час відібрання біологічних зразків він спробував спотворити їх вміст з метою приховування стану алкогольного сп'яніння", – заявили у відомстві.

Попри спроби судді спотворити аналізи, висновки судових експертиз підтвердили, що у наданих зразках підтвердили вміст алкоголю. Окрім того, стан сп'яніння підтвердили також висновки інших експертиз.

Окрім того, слідство з допомогою результатів автотехнічної, трасологічної та технічної експертиз довело, що водій машини:

порушив правила дорожнього руху;

не дотримався заборон дорожніх знаків;

значно перевищив швидкість на момент зіткнення.

Суддя підозрюється у порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп'яніння, що спричинили смерть потерпілого,

– підсумували в ДБР.

Якщо провину за цією статтею доведуть, до судді Тандиру загрожує до 10 років позбавлення волі.

Зверніть увагу! Журналісти 24 Каналу провели детальне розслідування щодо діяльності Олексія Тандира. Виявилось, що сам суддя закрив щонайменше 200 справ про керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного сп'яніння. Окрім того, брат Тандира є обвинуваченим у кримінальній справі як співучасник корупційного злочину. Детальніше про роботу та секрети Тандира читайте за посиланням.

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