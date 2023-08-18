Адвокат дружини збитого на блокпості нацгвардійця Вадима Бондаренка віддав гроші захиснику судді Олексія Тандира. Водночас захисник Тандира Олег Юрченко відмовлявся приймати кошти.

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Захисник Тандира відмовлявся прийняти гроші

Він наголошував, що представляє інтереси Олексія Тандира, а не його дружини. Юрченко зазначив, що через те, що він особисто не надсилав кошти, то й не буде їх приймати.

Цікаво, що представник Тандира зробив ремарку в контексті суми, яку отримала родина загиблого бійця. Олег Юрченко сказав, мовляв, згодом встановиться, що родина отримувала більшу суму.

"Повернуто грошові кошти, які надійшли на рахунок сім'ї потерпілого", – заявив адвокат дружини Вадима Бондаренка.

Дружина Бондаренка отримала 4 анонімні перекази

Зазначимо, що Анна Бондаренко розповіла, що на її банківську картку надійшло чотири анонімні перекази 30 травня та 1 червня від родини Тандира. Загальна сума – 18 тисяч гривень.

Вона пообіцяла повернути кошти, коли дізналася, що гроші можуть бути від родини Тандира.

"Мені потрібно тільки одне – щоб Тандир сів. Він убив Вадима, зруйнував наше життя", – сказала Анна.

Додамо, що під час засідання суду Тандир казав, що готовий допомогти родині Бондаренків грошима.

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