У районній адміністрації також планують розслідувати ситуацію з купівлею барабанів в укриття. Окрім музичних інструментів, РДА мала також закупити овочерізки й сковорідки.

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Договір про купівлю барабанів в укриття Києва розірвали

Очільник Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Павло Бабій зазначив, що кошти з бюджету міста Києва та держави на придбання барабанів адміністрація не витратила.

Достроково розірвано договір на закупівлю музичних інструментів, а саме барабанів різних діаметрів, у кількості 306 штук,

— підкреслив він.

Бабій також наголосив, що ініціював проведення службового розслідування через суспільний резонанс стосовно закупівлі музичних інструментів, овочерізок і сковорідок управлінням освіти Дніпровської РДА. За словами очільника РДА, цим питання займатиметься спеціальна комісія, яка проведе внутрішній фінансовий контроль і з'ясує, чи доцільні були такі закупівлі.

Про те, що цей договір достроково розірвали можна також побачити й на сайті ProZorro. Там зазначили, що документ недійсний з 14 червня 2023 року.



Договір про купівлю барабанів в укриття Києва розірвали / Скриншот 24 Каналу

Що відомо про скандал з барабанами у київські укриття