В результате подрыва пострадали три человека. Им оказали всю необходимую помощь медики.
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Электрики подорвались на противотанковой мине
В ГСЧС рассказали, что 5 октября в 12 часов 03 минуты оперативно-диспетчерскую службу Бучанского района Киевской области сообщили о взрыве в поселке Макаров на улице Фрунзе, в районе кладбища. В частности, там на противотанковой мине взорвалась бригада электриков.
В результате взрыва травмированы 3 человека, из них один человек в тяжелом состоянии госпитализирован в Киев, другие – от госпитализации отказались,
– подчеркнули спасатели.
В Макарове взорвались электричества на противотанковой мине / Фото ГСЧС
Кроме того, спасатели также помогли работникам экстренной медицинской помощи перенести пострадавшего в автомобиль. Кроме пострадавших на месте также повреждения техники, в том числе автомобилей "ГАЗ 53" и "Volkswagen".
Напоследок в ГСЧС отметили, что к месту происшествия была привлечена 1 единица техники и 4 спасателя.
Из-за заминирования уже страдали многие
- В Херсонской области 8 сентября на российской мине взорвалось 3 взрывотехников, которые разминировали территорию от замен. Один человек был в тяжелом состоянии, другие 2 – получили травмы.
- Днем ранее в Харьковской области машина наехала на взрывоопасный предмет, вероятно, российскую мину. В результате один человек погиб, а другой получил значительные травмы.
- Подрывались на российских минах и в Черниговской области. В частности, там в результате инцидента взорвался легковой автомобиль и погибли супруги.
- Также в Ровенской области военнослужащие взорвались на мине. В результате 4 военных получили ранения, еще двое – погибли.
- До этого взорвался на мине автомобиль в Житомирской области. В результате погиб молодой парень.