В результате подрыва пострадали три человека. Им оказали всю необходимую помощь медики.

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Электрики подорвались на противотанковой мине

В ГСЧС рассказали, что 5 октября в 12 часов 03 минуты оперативно-диспетчерскую службу Бучанского района Киевской области сообщили о взрыве в поселке Макаров на улице Фрунзе, в районе кладбища. В частности, там на противотанковой мине взорвалась бригада электриков.

В результате взрыва травмированы 3 человека, из них один человек в тяжелом состоянии госпитализирован в Киев, другие – от госпитализации отказались,

– подчеркнули спасатели.

В Макарове взорвались электричества на противотанковой мине / Фото ГСЧС

Кроме того, спасатели также помогли работникам экстренной медицинской помощи перенести пострадавшего в автомобиль. Кроме пострадавших на месте также повреждения техники, в том числе автомобилей "ГАЗ 53" и "Volkswagen".

Напоследок в ГСЧС отметили, что к месту происшествия была привлечена 1 единица техники и 4 спасателя.

Из-за заминирования уже страдали многие