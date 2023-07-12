Как сообщили в СМИ, произошло это вечером понедельника, 10 июля. Подробнее об инциденте 24 Каналу рассказала пресс-секретарь Теруправления ДБР в Хмельницком Екатерина Герасимук.

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Погибли двое военных

По предварительным данным СМИ, в этот день около 18:30 все мероприятия проводились на безопасном расстоянии. Они не представляли опасности ни для объекта, ни для любого населенного пункта, расположенного поблизости.

Однако взрывное устройство сдетонировало, и из-за этого четверо военных получили ранения разной степени, а еще двое, к сожалению, погибли. Раненые военные были госпитализированы.

ДБР проводит расследование

После взрыва, в результате которого есть жертвы и раненые, следователи ДБР начали досудебное расследование. Они изучают все обстоятельства инцидента и проводят неотложные следственные действия. Процессуальное руководство осуществляет Ровенская специализированная прокуратура в сфере обороны западного региона.

Работники ДБР начали досудебное расследование по факту детонации взрывного устройства в Ровненской области, из-за которого погибли двое военных, еще четверо получили ранения разной степени и были госпитализированы,

– сказала Екатерина Герасимук.

Предварительной квалификацией инцидента является нарушение части 3 статьи 414 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил обращения с оружием, повлекшее гибель нескольких человек. Заметим, что это наказывается лишением свободы сроком от 3 до 12 лет.