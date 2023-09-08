Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, информирует 24 Канал. Врачи борются за жизнь потерпевшего.

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Взрывотехники подорвались на мине

По сообщению главы Херсонской ОВА, это "саперы организации "The HALO Trust", занимающейся гуманитарным разминированием области". Один из специалистов находится в больнице.

24-летний парень получил тяжелые ранения головы и шеи. Сейчас его оперируют. Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь потерпевшего,

– сообщил Александр Прокудин.

Еще двое мужчин 32 и 31 лет получили осколочные ранения. Им была оказана медицинская помощь.

Удар по Херсонщине

Ранее 8 сентября в прокуратуре Херсонской области сообщили о вражеском авиаударе. Около 9 утра россияне атаковали управляемыми авиабомбами село в Тягинской громаде Бериславского района. По информации, три местных жителя погибли.

"Три местных жителя получили травмы не совместимые с жизнью. Еще пять человек травмированы. Двое из них доставлены в больницу. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

Представители прокуратуры начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). А также документируют все военные преступления российских оккупантов.

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