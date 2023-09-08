Россия нанесла авиаудар по Одрадокаменке. Следственно-оперативные группы, криминалисты, спасатели и волонтеры работают над ликвидацией последствий обстрелов.

Важно Россия обстреляла Херсон и попала в одну из квартир девятиэтажки

Враг обстрелял Херсонщину

Так, в Одрадокаменке российская авиабомба убила трех гражданских – 2 женщин и мужчину. Четверо местных жителей получили ранения.

В Херсонской ОВА отметили, что всего пострадали семь человек. Из-за попадания управляемой авиабомбы травмы несовместимы с жизнью получили две женщины и один мужчина.

Еще четыре женщины – ранены. Двое пострадавших, 54 и 62 года, были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Еще две местные жительницы, 50 и 29 лет, лечение будут проходить амбулаторно.

Позже власти уточнили, что погибшим от российского авиаудара по Одрадокаменке женщинам было 48 и 40 лет, а мужчине – 46.

24 Канал выражает соболезнования родным. Вечная память погибшим!

Жуткие кадры последствий вражеского обстрела / фото Херсонская ОВА

Кроме этого, оккупанты ударили из минометов по Веселому. Там ранения получил 67-летний мужчина. Сейчас он находится в больнице.

Какая ситуация в Херсонской области