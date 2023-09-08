Россия нанесла авиаудар по Одрадокаменке. Следственно-оперативные группы, криминалисты, спасатели и волонтеры работают над ликвидацией последствий обстрелов.
Важно Россия обстреляла Херсон и попала в одну из квартир девятиэтажки
Враг обстрелял Херсонщину
Так, в Одрадокаменке российская авиабомба убила трех гражданских – 2 женщин и мужчину. Четверо местных жителей получили ранения.
В Херсонской ОВА отметили, что всего пострадали семь человек. Из-за попадания управляемой авиабомбы травмы несовместимы с жизнью получили две женщины и один мужчина.
Еще четыре женщины – ранены. Двое пострадавших, 54 и 62 года, были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Еще две местные жительницы, 50 и 29 лет, лечение будут проходить амбулаторно.
Позже власти уточнили, что погибшим от российского авиаудара по Одрадокаменке женщинам было 48 и 40 лет, а мужчине – 46.
Жуткие кадры последствий вражеского обстрела / фото Херсонская ОВА
Кроме этого, оккупанты ударили из минометов по Веселому. Там ранения получил 67-летний мужчина. Сейчас он находится в больнице.
Какая ситуация в Херсонской области
- За минувшие сутки противник совершил 62 обстрела, выпустив 281 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА, АГС, ПТРК и авиации. По городу Херсон враг выпустил 7 снарядов. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Из-за агрессии 1 человек погиб, еще 2 – получили ранения.
- В Херсонской MBA сообщили, что за минувшие сутки 14 раз российский враг обстрелял Херсонскую городскую территориальную общину и использовал 46 снарядов. Поражения зафиксированы в Херсоне, Садовом, Антоновке и Приднепровском.
- Ночью 8 сентября противник произвел минометный обстрел Садово, а также артиллерийский обстрел города Херсона и Приднепровского. В результате российских вражеских обстрелов в Херсонской МТГ пострадавших нет.