В результате обстрела уничтожены "скорая" и другие автомобили. Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин добавил, что информация о последствиях обстрела уточняется.
Смотрите также Удар по зданию ОВА в Харькове: суд вынес приговор корректировщику атаки
Россияне нанесли массированный удар по Херсону
Примечательно, что в 14:40 Прокудин информировал, что Херсон находится под массированным огнем российских военных.
Последствия обстрела Херсона со стороны россиян / Фото Александр Прокудин и прокуратура
В результате обстрела есть погибшие и пострадавшие
Херсонская областная прокуратура информирует, что в результате обстрела центра города Херсона есть погибшие и раненые.
Сообщается, что в 14:15 россияне из РСЗО и артиллерии осуществили массированный обстрел центра города Херсона.
Жертвами атаки оккупантов стали два человека: 45-мужчина и 62-летняя женщина. Оба в момент обстрела находились на улице. Известно о еще семи пострадавших.
В зону поражения попал и двор одной из больниц города, где были полностью уничтожены три автомобиля, среди которых карета скорой помощи.
Также повреждены частные и многоэтажные жилые дома, газопроводная сеть.
Россия ударила по автомобилю в Херсоне
Российские военные в полдень 13 ноября в пригороде Херсона обстреляли из артиллерии авто, в котором девочка и ее родные возвращались с медосмотра.
В результате попадания машина загорелась. 36-летняя мать в тяжелом состоянии находится в больнице. Мужчина, который был за рулем, погиб. Вероятно, это 64-летний дедушка ребенка.
Предварительно, у девочки диагностировали минно-взрывное ранение головы. Состояние средней тяжести.
Россияне обстреляли Херсон в годовщину освобождения города
- В годовщину освобождения Херсона российские оккупанты осуществили массированный обстрел города.
- На мирные населенные пункты оккупанты выпустили 343 снаряда из артиллерии, реактивных систем залпового огня, танков, минометов, авиации и БПЛА.
- В результате вражеского артобстрела центра города был ранен полицейский и поврежден служебный автомобиль. Также получили ранения 3 женщины в возрасте 54, 38 и 30 лет. У них минно-взрывные травмы, осколочные ранения.
- Дважды в течение суток противник атаковал из авиации Тягинку, сбрасывая на многострадальный населенный пункт управляемые авиационные бомбы. В результате взрывов там повреждены хозяйственные постройки и дома местных жителей.