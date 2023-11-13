В результате обстрела уничтожены "скорая" и другие автомобили. Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин добавил, что информация о последствиях обстрела уточняется.

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Россияне нанесли массированный удар по Херсону

Примечательно, что в 14:40 Прокудин информировал, что Херсон находится под массированным огнем российских военных.

Последствия обстрела Херсона со стороны россиян / Фото Александр Прокудин и прокуратура

В результате обстрела есть погибшие и пострадавшие

Херсонская областная прокуратура информирует, что в результате обстрела центра города Херсона есть погибшие и раненые.

Сообщается, что в 14:15 россияне из РСЗО и артиллерии осуществили массированный обстрел центра города Херсона.

Жертвами атаки оккупантов стали два человека: 45-мужчина и 62-летняя женщина. Оба в момент обстрела находились на улице. Известно о еще семи пострадавших.

В зону поражения попал и двор одной из больниц города, где были полностью уничтожены три автомобиля, среди которых карета скорой помощи.

Также повреждены частные и многоэтажные жилые дома, газопроводная сеть.

Россия ударила по автомобилю в Херсоне

Российские военные в полдень 13 ноября в пригороде Херсона обстреляли из артиллерии авто, в котором девочка и ее родные возвращались с медосмотра.

В результате попадания машина загорелась. 36-летняя мать в тяжелом состоянии находится в больнице. Мужчина, который был за рулем, погиб. Вероятно, это 64-летний дедушка ребенка.

Предварительно, у девочки диагностировали минно-взрывное ранение головы. Состояние средней тяжести.

Россияне обстреляли Херсон в годовщину освобождения города